桜田ひより＆佐野勇斗「汗で繋がっています」仲良くなったきっかけ明かす【ESCAPE それは誘拐のはずだった】
【モデルプレス＝2025/10/08】女優の桜田ひよりとM!LKの佐野勇斗が10月8日、同日スタートの日本テレビ系水曜ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」（毎週水曜よる10時〜）初回OA直前制作発表記者会見に、共演のファーストサマーウイカ、結木滉星、加藤千尋、松尾諭、山口馬木也と出席。仲良くなった初日のエピソードを明かした。
【写真】佐野勇斗、人気女優と手錠で繋がる
◆桜田ひより＆佐野勇斗、初日に「汗のおかげで仲良くなりました」
質問コーナーで、ランクイン前後で変化したことを聞かれた桜田と佐野。考え込んだあと佐野は「気温！」と切り出し、桜田との夏の車内での撮影で「手錠で（繋がれて）、結構手とか近いんです。汗とかめちゃめちゃつけちゃって申し訳ないなって」とエピソードを明かした。桜田は「初日だったので、もうなんでもいいやって」の初日から吹っ切れたそうで、佐野は「僕ら汗で繋がっています。汗のおかげで仲良くなりました（笑）」といい、現在は涼しくなったと変化を語った。
◆桜田ひより＆佐野勇斗W主演「ESCAPE それは誘拐のはずだった」
本作は完全オリジナル脚本の“予測不能な逃亡劇”。心震わす、スリリングでノンストップな展開で贈るヒューマンサスペンスとなっている。20歳のバースデーパーティーの日に誘拐される大企業・八神製薬社長の1人娘・八神結以を桜田、誘拐犯グループの1人・林田大介を佐野が演じる。（modelpress編集部）
