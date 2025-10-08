斬新「観音開きスライドドア」ミニバンに大反響！ 「“量産車初”の凄いドア」に「ファミリーカーの概念が変わりそう」の声も！ 全長4.6mボディ×“めちゃ広ッ”車内空間！ 「MIX」中国モデルに熱視線！

量産車初の「画期的スライドドア」に反響が集まる！

中国の自動車大手・吉利汽車（ジーリーモーター）が展開するプレミアムEVブランド「Zeekr（ジーカー）」が、ついに日本市場への参入を視野に入れていることが話題になっています。

欧州や中国で急速に存在感を高める同ブランドの中でも、特に注目を集めているのが、近未来的なデザインと革新的なドア機構を備えたミニバン「MIX（ミックス）」です。

その斬新な仕様にネット上では多くの反響が集まっています。

量産車初となる「ダブルスライドドア」を採用！

MIXは、ジーカー初の本格ファミリー向けモデルであり、EV専用プラットフォーム「SEA-Mアーキテクチャ」を採用しています。

ボディサイズは全長4668mm×全幅1995mm×全高1775mm、ホイールベースは3008mmと、ミドルサイズながらゆとりある室内空間を実現。

室内使用率は驚異の93％を誇り、広々としたキャビンが特徴です。最小回転半径は4.95mと小さく、都市部の細い路地や立体駐車場でも扱いやすいのも魅力といえます。

外観は流れるようなカプセル型フォルムを採用し、前後の一文字型ライトが先進性を際立たせます。

どの角度から見ても滑らかで未来的なデザインは、まるでコンセプトカーのよう。

室内に足を踏み入れると、そこは「動くリビングルーム」。高品質な素材と開放感のあるレイアウトが融合し、家族での移動時間そのものを特別なひとときへと変えてくれます。

最大の特徴は、世界初の「ダブルスライドドア」機構を採用したことです。

前席ドアと後席ドアがそれぞれスライドして開く仕組みで、観音開きのように広大な開口部を実現。

開口幅は1480mm、床面高はわずか390mmと、子どもや高齢者でもスムーズに乗り降りできます。この利便性は、日常の送迎や買い物シーンでも大きな武器となるでしょう。

インテリアは2列シート・5人乗り構成で、前席が270度回転できるのもユニークです。

シートレイアウトは9種類あり、ラウンジモードやベッドモード、さらにはヨガスペースとしても活用可能。

可動式センタートンネルにはテーブルや冷蔵庫を内蔵し、まさに家族のための“移動するリビング”と呼ぶにふさわしい仕上がりです。

デジタル機能も充実しています。大型フローティングスクリーンとAR対応ヘッドアップディスプレイを搭載し、AI音声操作によってナビやエンタメを直感的にコントロール可能。

運転支援面では、LiDARや高精度カメラ、ミリ波レーダーを組み合わせた最新のADAS（先進運転支援システム）を装備し、高速道路での自動運転支援にも対応しています。

パワートレインはリアモーター駆動で、最高出力310kW（415馬力）、最大トルク440Nmを発揮。

バッテリーは76kWhと102kWhの2タイプが用意され、CLTCモードで最大702kmの航続距離を実現します。

さらに5.5C対応の超急速充電により、10％から80％までの充電がわずか10分30秒で完了。長距離移動でも安心して利用できます。

中国ではすでに販売が開始されており、価格は27万9900人民元（約588万円）から。装備内容を考えれば、非常に競争力の高いプライスタグといえるでしょう。

もしこのMIXが日本に導入されれば、日産「セレナ」やトヨタ「ノア／ヴォクシー」などがひしめくミニバン市場に、新たな潮流を生み出す可能性があります。

特にデザイン性と電動化技術の高さを重視するユーザー層にとって、ジーカーMIXは強烈な選択肢となるはずです。

ネット上でも早くも注目が集まっており、次のような声が多く見られます。

「デザインが未来的でかっこいい。これが日本に来たら絶対に見に行きたい」

「スライドドアの開き方がすごい！ ファミリーカーの概念が変わりそう」

「ジーカーの品質は欧州でも評価されてるし、期待しかない」

「700km走れて10分で充電って本当？ もう国産EVも負けていられないね」

「中国車って昔のイメージと全然違う。これは高級車レベルだと思う」

「車内の回転シートが便利そう。子育て世代にはありがたい工夫」

「日本で発売されたら、アルファードの対抗馬になりそう」

ジーカーMIXは、単なるEVではなく、ライフスタイルを変える“モビリティ空間”としての完成度を追求したモデルです。

今後の日本上陸の行方に、ますます目が離せません。