あのの“悪意入った”佐久間宣行氏のモノマネ、テレビで佐久間氏の前でやらされる
歌手・タレントのあのが、10月7日に放送されたラジオ番組「あののオールナイトニッポン0」（ニッポン放送）に出演。佐久間宣行氏に対する“悪意がちょっと入ったモノマネ”を、テレビで佐久間氏の前でやらされたと話し、「やるじゃねえか……いやいやいや、困ったよ。本当に本当困ったよ」と語った。
先日、バラエティ番組「永野&くるまのひっかかりニーチェ」（テレビ朝日系）のゲストとして佐久間宣行氏とあのが出演したが、佐久間氏が「みんなすごい褒めてくれるけど、隣のこの人（あの）が、1番俺を軽視してるからね」と、あのがラジオで“オールナイトニッポンファミリー”でもある佐久間氏のモノマネをしていると暴露する。
あのは「やばい！みたいな。今まで何にも言ってこないなって思ってたら、こういう日を待ちわびてたのか、佐久間さんは、っていう。よりたくさんの人間の前で、この僕のね、佐久間さんのモノマネを晒せる日を。全国ネットで。やるじゃねえか……いやいやいや、困ったよ。本当に本当困ったよ。マジで」と困りつつも、悪意がまだちょっと薄い、ベーシックなモノマネを披露したと話す。
あのは「そろそろ本当に塩時です。うん。ラジオで生まれたものはラジオ以外の空気にやっぱ、触れたら腐りますから。はい。いや、でも本当良かったんじゃない？ こう最後の有終の美を飾りました。本当、最後に。いや、良かったよ、本当。ラジオ以外に1回も出さずになぜか終了した“永野芽郁のモノマネ”ってのもあるんですけど、だからね、2個なくなりました。失いました」と語った。
