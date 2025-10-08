モデルでタレントのアンミカ（53）が、8日放送の日本テレビ系「1周回って知らない話」（後7・00）に出演し、モデルとしての紆余曲折を語った。

極貧ながらも、母のポジティブな明るさに包まれて育ったアンミカ。母から掛けられた「ミカちゃんは手足がすらっとして長いから、モデル向きやね」という言葉を励みに、小学校低学年にしてモデルの夢を持ったという。

ところが、モデル事務所に資料を送り続けながら、ことごとく不合格。写真写りの悪さが原因と踏んだアンミカは、モデル事務所に直接、足を運び、面接を持ちかけた。結果的に即モデル採用とはならなかったものの、そのキャラクターが認められ、ある事務所の所属タレントとして採用されたという。15歳の時だった。

とはいえ、すぐにトップモデルへというわけにもいかなかった。「今より背が11センチ低い状態で、どうにか事務所には入ったんですけど、モデルになれたといっても、そこからオーディションには落ち続けた」。初期の仕事はデッサンモデルだったといい、「服飾専門学校に行って、水着を着て、ヒールで1時間半立つ。めっちゃ大変。動けないの。それで手取りが3000円とか。それがやっとの時でした」と打ち明けた。

朝は新聞配達のバイトの後、高校へ。陸上部の練習に出た後は「喫茶店とかコンビニとか（のアルバイトに）入って、家に帰って家事」という日々だったという。「週末だけ別のアルバイト、喫茶店とか増やして。掛け持ちで、パン屋さんとか」。くたびれて倒れ込むように寝る日々を明かした。

モデルとして芽が出ない生活が4年続き、アンミカは大きな決断をする。「そうか、日本で認められんのやったら、パリ行ったらええんちゃうか？って、ホントに思ったんです」。貯金も「ないんで」といい、「5万握りしめて。（当ては）なかったんで…」とぶっちゃけた。MCの東野幸治からは「5万握りしめて、当てないのにパリ行くの？バカじゃないの？」と言葉を選ばずツッコミ。アンミカも「そうなんですよ」と笑った。