気象台は、午後9時10分に、暴風特別警報を利島村、新島村、神津島村に発表しました。また波浪特別警報を利島村、新島村、神津島村に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風特別警報】東京都・利島村、新島村、神津島村に発表 大災害に厳重警戒 8日21:10時点

【特別警報（暴風、波浪）】伊豆諸島南部、新島に特別警報を発表しています。暴風や高波に最大級の警戒をしてください。

特別警報が発表された地域は、数十年に一度の、これまでに経験したことのないような重大な危険が差し迫った状況にあります。この数十年間、災害の経験が無い地域でも、決して油断しないでください。

【警報（発表中）と予報値】

■利島村



□波浪特別警報【発表】

9日夕方にかけて警戒

ピーク時間 9日昼前

予想最大波高 7m



■新島村

□暴風特別警報【発表】

9日昼前にかけて警戒

ピーク時間 9日明け方

風向 北東

最大風速 25m/s



□波浪特別警報【発表】

9日夕方にかけて警戒

ピーク時間 9日昼前

予想最大波高 7m



■神津島村

□暴風特別警報【発表】

9日昼前にかけて警戒

ピーク時間 9日明け方

風向 北東

最大風速 25m/s

□波浪特別警報【発表】

9日夕方にかけて警戒

ピーク時間 9日昼前

予想最大波高 7m



