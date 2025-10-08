気象台は、午後9時10分に、暴風特別警報を三宅村、御蔵島村に発表しました。また波浪特別警報を三宅村、御蔵島村に発表しました。さらに大雨警報（土砂災害、浸水害）を八丈町、青ヶ島村に発表しました。

【特別警報（暴風、波浪）】伊豆諸島南部、新島に特別警報を発表しています。暴風や高波に最大級の警戒をしてください。

特別警報が発表された地域は、数十年に一度の、これまでに経験したことのないような重大な危険が差し迫った状況にあります。この数十年間、災害の経験が無い地域でも、決して油断しないでください。

【警報（発表中）と予報値】

■三宅村

□暴風特別警報【発表】

9日昼前にかけて警戒

ピーク時間 9日明け方

風向 北東

最大風速 30m/s



□波浪特別警報【発表】

9日夜遅くにかけて警戒

ピーク時間 9日朝

予想最大波高 9m



■御蔵島村

□暴風特別警報【発表】

9日昼前にかけて警戒

ピーク時間 9日明け方

風向 北東

最大風速 30m/s



□波浪特別警報【発表】

9日夜遅くにかけて警戒

ピーク時間 9日朝

予想最大波高 9m



■八丈町

□大雨警報【発表】

・土砂災害

9日未明から9日昼前にかけて警戒

・浸水

9日明け方から9日朝にかけて警戒

3時間最大雨量 160mm



□暴風特別警報

9日昼前にかけて警戒

ピーク時間 9日明け方

風向 東

最大風速 50m/s



□波浪特別警報

9日夜遅くにかけて警戒

ピーク時間 9日明け方

予想最大波高 12m



■青ヶ島村

□大雨警報【発表】

・土砂災害

9日未明から9日昼前にかけて警戒

・浸水

9日明け方から9日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



□暴風特別警報

9日昼前にかけて警戒

ピーク時間 9日明け方

風向 東

最大風速 50m/s

□波浪特別警報

9日夜遅くにかけて警戒

ピーク時間 9日明け方

予想最大波高 12m



