【義実家は運動会ダメ？】息子の希望「両方のジジババに来てほしい」叶える＜第13話＞#4コマ母道場

子どもの行事は、年に一度きりの尊いものです。ましてやそれが「はじめて」の行事であれば、親と同じくらい祖父母も楽しみにしているのかもしれません。そんな誰もが大切にしたい「はじめての運動会」でトラブル勃発です！

第13話　夫に伝えた謝罪



【編集部コメント】

エリさん、素直にコウタさんに謝ることができてよかったですね。とても正直に「心のどこかで面倒くさいと思っていた」と本心を打ち明けています。真摯に謝るエリさんを受け入れたコウタさんも、さすがの器の大きさで素敵です！　「両方のジジババに来てほしい」というアオトくんの言葉が全てなのかもしれません。どうか当日、両方の祖父母が運動会を楽しめますように……。

原案・ママスタ　脚本・渡辺多絵　　編集・井伊テレ子