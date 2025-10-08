【義実家は運動会ダメ？】息子の希望「両方のジジババに来てほしい」叶える＜第13話＞#4コマ母道場
子どもの行事は、年に一度きりの尊いものです。ましてやそれが「はじめて」の行事であれば、親と同じくらい祖父母も楽しみにしているのかもしれません。そんな誰もが大切にしたい「はじめての運動会」でトラブル勃発です！
第13話 夫に伝えた謝罪
【編集部コメント】
エリさん、素直にコウタさんに謝ることができてよかったですね。とても正直に「心のどこかで面倒くさいと思っていた」と本心を打ち明けています。真摯に謝るエリさんを受け入れたコウタさんも、さすがの器の大きさで素敵です！ 「両方のジジババに来てほしい」というアオトくんの言葉が全てなのかもしれません。どうか当日、両方の祖父母が運動会を楽しめますように……。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
