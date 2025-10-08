竹原ピストルが、ライブ映像作品『Two for the show ～すうぉ～む！！ツアー 2025～』とライブアルバム『LIVE AT 大阪城ホール 2025.05.18』を11月26日に同時リリースする。

2024年リリースの『One for the show』に続くライブアルバム『Two for the show ～すうぉ～む！！ツアー 2025～』は、2025年3月から7月にかけて開催された『竹原ピストル 全国弾き語りツアー「すうぉ～む！！」2025』の全63公演の中から、厳選に厳選を重ねたというベストテイク全17曲が収録される。

また、今作は竹原の“ホームグラウンド”といえる弾き語りライブの魅力と迫力を最大限に伝えるライブアルバムとなっており、観客との距離が近いライブハウス特有の張り詰めた緊張感や、竹原のパフォーマンスに呼応するオーディエンスの反応や歓声までがそのまま収録されている。

同時発売の『LIVE AT 大阪城ホール 2025.05.18』は、2019年リリースの『LIVE AT 武道館 2018.12.22』以来のライブ映像作品に。2020年のコロナ禍で1度は断念した大阪城ホールでのワンマンライブから5年のときを経て、5月18日に実現された『竹原ピストル LIVE IN OSAKA JO HALL～Retry～』の模様が収められており、当日会場で披露された全33曲が、アンコールまで余すことなく完全収録されている。

さらに、ビクターオンラインストアでは『Two for the show ～すうぉ～む！！ツアー 2025～』のCDと『LIVE AT 大阪城ホール 2025.05.18』、加えてオリジナルグッズである『す “warm” ニットキャップ』がセットになった限定セットが販売。ニットキャップは、本セットでしか購入できない特別な商品となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）