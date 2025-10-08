スーパーの中を歩く１頭のクマ。店の防犯カメラがとらえた画像です。体長１．４メートルほどの成獣とみられています。

７日の午後７時半ごろ、沼田市恩田町のスーパー「フレッセイ沼田恩田店」にクマ１頭が侵入し、店の中にいる客に覆いかぶさっていると目撃した人から警察に通報がありました。

警察によりますと、７６歳と６９歳の男性が軽いけがをしました。現場はＪＲ沼田駅から２キロほど離れた国道１７号沿いの商業施設が集まる地域で、クマは店から南の方角に逃げたということです。

８日店は通常通りオープンし、多くの買い物客が訪れました。被害を受けて住民はクマよけの鈴を持ち歩くなど対策する姿もみられました。

クマによる被害を受けて市では、檻を設置するなど捕獲の準備を進めるほか、市のホームページなどで注意を呼びかけています。現場から１キロほど離れた沼田市運動公園では、８日の午前１０時ごろから園内の一部を立ち入り禁止にし１週間ほど閉鎖を予定しています。

現場からもっとも近い小学校では、教員などが見守る中、小中学校合同で集団下校を行ったほか、沼田警察署の職員などが通学路をパトロールするなど警戒を強めています。

市や警察によりますと、８日の朝に市内の高橋場町でクマ１頭が捕獲されましたが別の個体だとみられています。

相次いで目撃されているクマ。警察によりますと、７日の午後５時前には現場から１．５キロほど離れたみなかみ町真庭の神社付近で、８日の午前３時ごろには現場から６００メートル離れた住宅街でも目撃されています。クマをめぐっては先月２２日、みなかみ町真庭で栗拾いをしていた７７歳の男性が突然後ろから襲われ、尻をひっかかれるなど軽いけがをしています。

クマの生態に詳しい群馬野生動物事務所の代表春山明子さんは、「今後も市街地にクマが出没するケースが増える」と指摘していて対策を呼びかけています。

環境省の速報値によりますと、今年度は９月までに全国で１０８人がクマに襲われ５人が亡くなっています。過去最悪のペースでクマの被害が相次ぐ中、専門家は注意を呼びかけています。