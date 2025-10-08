『ESCAPE それは誘拐のはずだった』初回OA直前制作発表記者会見に出席した（前列左から）桜田ひより、佐野勇斗（後列左から）松尾諭、加藤千尋、ファーストサマーウイカ、結木滉星、山口馬木也 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　俳優の桜田ひよりと佐野勇斗（M!LK）がW主演を務める、日本テレビ系水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（8日スタート、毎週水曜　後10：00）の初回OA直前制作発表記者会見が8日、都内で行われた。桜田が、ファーストサマーウイカに絶大な信頼を寄せた。

【全身ショット】かわいすぎ！清楚な水色ワンピで登場した桜田ひより

　本作は、完全オリジナル脚本で描く“予測不能な逃亡劇”。人質の社長令嬢・八神結以（桜田）と誘拐犯・林田大介（佐野）の2人が逃避行を始めたことで、「それは誘拐のはずだった」のサブタイトルが示すように、思わぬ事態に巻き込まれていく。ファーストサマーウイカは、結以の目付け役・万代詩乃（ばんだい・しの）を演じる。

　生配信中に集まった質問として「キャストの中で誘拐するなら誰か」という話題に。桜田は「ウイカさんです」と即答。「ウイカさんは、頼もしいんです。自分が『緊張するな、心細いな』ってときにも、誘拐してきて、隣にいてほしいです」と願った。

　この日も、トーク力で会見を盛り上げていたファーストサマーウイカは「うるさいよ？」とは言いつつ、うれしげな笑顔がこぼれていた。

　会見には、桜田と佐野、ファーストサマーウイカのほか、結木滉星、加藤千尋、松尾諭、山口馬木也が登壇した。