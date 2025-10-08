結木滉星、佐野勇斗に思いぶつける「好きなんすよ」 共演シーンではアドリブ満載
俳優の桜田ひよりと佐野勇斗（M!LK）がW主演を務める、日本テレビ系水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（8日スタート、毎週水曜 後10：00）の初回OA直前制作発表記者会見が8日、都内で行われた。結木滉星が、佐野への思いを語った。
【集合ショット】エスケイプポーズをきめる桜田ひより＆佐野勇斗ら
誘拐したい人を問われた佐野は「僕は滉星です」と回答。「（レンジャーに）変身できる。それは強い」と力説した。
また、結木も佐野を指名し、「好きなんすよ。かっこいいんすよ、やっぱり」とにっこり。「毎日見ていても飽きないんですよ、この顔。恋愛感情とかはないですが、男としてもかっこいいなと思います」と思いをぶつけた。
佐野は、親しい結木からの突然の告白に「ありがとう…」と照れ笑い。2人のシーンではアドリブが多いといい、佐野は「台本にないことばっかり言うんです！」と暴露。鈴木は「俺は制御してました、彼がやりすぎるから」と反論しつつ「結構映っている」と期待を高めた。
本作は、完全オリジナル脚本で描く“予測不能な逃亡劇”。人質の社長令嬢・八神結以（桜田）と誘拐犯・林田大介（佐野）の2人が逃避行を始めたことで、「それは誘拐のはずだった」のサブタイトルが示すように、思わぬ事態に巻き込まれていく。
会見には、桜田、佐野、結木のほか、ファーストサマーウイカ、加藤千尋、松尾諭、山口馬木也が登壇した。
