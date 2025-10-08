ファーストサマーウイカ、秘書スタイリングで登場 トークに日テレ社員も顔負け
俳優の桜田ひよりと佐野勇斗（M!LK）がW主演を務める、日本テレビ系水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（8日スタート、毎週水曜 後10：00）の初回OA直前制作発表記者会見が8日、都内で行われた。ファーストサマーウイカが、秘書スタイリングで登場した。
【全身ショット】オーラある！スーツスタイルを着こなしたファーストサマーウイカ
本作は、完全オリジナル脚本で描く“予測不能な逃亡劇”。人質の社長令嬢・八神結以（桜田）と誘拐犯・林田大介（佐野）の2人が逃避行を始めたことで、「それは誘拐のはずだった」のサブタイトルが示すように、思わぬ事態に巻き込まれていく。
ファーストサマーウイカが演じるのは、ヒロイン・結以の目付け役・万代詩乃（ばんだい・しの）。八神製薬社長秘書の1人で、結以の目付け役を担っている。普段はボディガードのような役割だが、その任務はときに結以の行動監視に及ぶこともある。
ファーストサマーウイカは、グレーのセットアップで登場。黒髪をなびかせ、背筋をピンと伸ばして”シゴデキ感”を漂わせた。
さらに、初回放送が2時間前に迫った心境を問われると、本作が『上田と女が吠える夜』とコラボしていることに触れ、「『上田と女が吠える夜』の申し子と申し上げてありますが、その私が出演するドラマが、コラボするというのはこの上ない喜びと期待がある状況です」と喜びをかみしめた。
続けて「記者会見ができるドラマは限られているんです。肝いりなんです。お金がかかっているんです！『上田と女が吠える夜』は日本テレビの屈指の看板番組。コラボと言うことはですよ！」と猛アピール。MCを務めたラルフ鈴木アナウンサーが思わず「すごい…」とつぶやくほどのセールストークを繰り広げた。
会見には、桜田、佐野、ファーストサマーウイカのほか、結木滉星、加藤千尋、松尾諭、山口馬木也が登壇した。
