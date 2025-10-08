日本サッカー協会は8日、国際親善試合2試合に臨む日本代表メンバーの背番号を発表した。

FW上田綺世（フェイエノールト）は9番から18番に変更し、これまで18番をつけていたFW町野修斗（ボルシアMG）が新9番を背負うことになった。全体練習後に取材に応じた町野は「綺世君が18をつけたかったみたいなので、そうやって言われました」と事情を明かし、「9もストライカーというか、あんまりつけたことがないので、数字を残したいなと思います」と決意表明。FW岡崎慎司ら歴代のストライカーが継承してきたエース番号に、表情を引き締めた。

この日は冒頭15分間を報道陣に公開。ランニングやボール回しで調整し、10日パラグアイ戦へ本格的な準備をスタートさせた。先月の米国遠征は2試合で無得点に終わっただけに、チームとして得点力アップは不可欠になる。

パラグアイは「プレミアでやっているセンターバックがいたり、南米の堅守というイメージがある」とした上で、「僕たちのクオリティーだと間違いなくそれを破れると思う。チャンスもあると思うので、そこでしっかり決める準備をしたい」と気合十分。目に見える数字を残し、上田、FW小川航基とのエース争いに割って入る。