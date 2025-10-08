◇バレーボール ワールドチャレンジシリーズ サントリー0―3ペルージャ（2025年10月8日 東京・有明アリーナ）

国際親善試合の最終戦が行われ、日本代表の高橋藍（24）を擁するSVリーグ王者のサントリーは、日本代表主将の石川祐希（29）が所属する欧州チャンピオンズリーグ覇者のペルージャ（イタリア）に0―3のストレート負けを喫し、2連敗となった。

「日本がどれだけ世界と戦っていけるか証明する場」と位置づけて臨んだ2連戦。高橋藍は16得点を挙げる活躍も勝利には結びつけられず「まだまだ世界一への壁を感じた。終盤でのペルージャの勢いや得点の取り方は、経験値の差を感じた」と悔しがった。その中で「取らなければいけない1点の強さという部分はペルージャから学べた」と収穫も口にした。

日欧王者による夢の対決。連日1万人以上の大観衆が詰めかけており「結果的に負けてしまったけど、非常に楽しかった。たくさんの方々の前でプレーできたことをうれしく思います」と充実感を示した。

連覇を狙うSVリーグの開幕戦は24日。貴重な経験を積み「この大会で成長できた部分も多い。世界最高峰のリーグと言われるまではまだ遠いけど、皆さんの声援があって世界最高峰のリーグに近づいていくと思う。世界一のチームを目指して頑張っていく」と決意を新たにした。