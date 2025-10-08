乃木坂46賀喜遥香「私が冠を2回くらい壊しちゃったことがあって……」『真夏の全国ツアー2025』の裏側で起きていた“ハプニング”とは？

乃木坂46賀喜遥香「私が冠を2回くらい壊しちゃったことがあって……」『真夏の全国ツアー2025』の裏側で起きていた“ハプニング”とは？