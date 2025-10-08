歌手で女優の鈴木愛理が８日、都内で行われた同日深夜スタートのテレビ東京系連続ドラマ「推しが上司になりまして フルスロットル」の記者会見に出席した。

主題歌の「一生☆キミ推し」も歌う鈴木は、人気漫画の実写シリーズ続編とあって「うれしさでいっぱい」と笑顔。「推しと初めて言葉を交わすなら？」という問いに、日々の感謝や愛を伝えると回答。「私はｂａｃｋ ｎｕｍｂｅｒさんが推しなんですけど、お会いした時にビックリするくらい早口になっちゃった。自分も（ファンに）感謝を伝えてもらう時間がいつも勇気になる。自分がされてうれしいことは人にもしよう、という感じです」と語った。

「一生推しが上司」「一日推しの恋人」のどちらが幸せか、という問いには前者を選び「一日推しの恋人だと、その日が忘れられなすぎて一生独身になりそう。これもパフォーマンスなのかな、と思ったらすごくむなしくなる」とリアルな回答で驚かせた。

共演した加藤茶の優しさも印象的だったそうで「笑ってくださると涙が出そうな懐かしい気持ちになった。人生相談もした。（内容は）宝物にします」としみじみ。鈴木演じる主人公の上司となる年下イケメン役のＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ・八木勇征も「茶さんは祖父のような温かさで接してくれた。（鈴木と）２人で孫みたいな感じで話していた」と振り返った。

会見には３時のヒロイン・かなで、ぱーてぃーちゃん・すがちゃん最高Ｎｏ．１、ミチも出席した。