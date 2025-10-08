元ＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一が８日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。昨年、自身の密会スキャンダルを報じた週刊誌で連載を開始したことについて本音を漏らす一幕があった。

この日、共演の小原ブラスが「今回、中丸くんについていろいろ調べたんだけど、自分のことを書いた週刊誌でコラム始めたの。（週刊）文春でやってるの。その事実を知って戦慄が走ったの。どういう気持ちでやってるの？」と言うと、「めっちゃオモロクないっすか？」と聞き返した中丸。

「確かに最初に話を聞いた時は耳を疑いましたよ。どうして？って言う…。向こうの気持ちも」と続けると「ただ、いろいろ理由を聞いて納得する部分もあったし、人生、面白いなと思っちゃって、それで引き受けましたね」と明かした。

ＭＣの垣花正に「メンタルが強い。鋼のメンタルなんです。スキャンダルなんて１ミリも気にしてないですよ」と変な評価をされると「そんなことない。おかしい。そりゃ（メンタルに来ることも）ありますよ」と反論していた。