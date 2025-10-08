発表時刻未定
ポーランド中銀政策金利（10月）
予想　4.75%　前回　4.75%

22:20　
ムサレム・セントルイス連銀総裁、イベント開会挨拶

22:30　
バーFRB理事、イベント講演（質疑応答なし）

23:30　
米週間石油在庫統計

9日
0:00　
ピル英中銀チーフエコノミスト、イベント講演

2:00　
米10年債入札（390億ドル）

3:00　
米FOMC議事録（9月16日-17日開催分）

4:15　
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、イベント講演

5:30　
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁とスミス米上院議員、対談

6:45　
バーFRB理事、イベント講演（質疑応答なし）


※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性

※予定は変更されることがあります。