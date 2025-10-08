ＮＹ市場 この後のイベント
発表時刻未定
ポーランド中銀政策金利（10月）
予想 4.75% 前回 4.75%
22:20
ムサレム・セントルイス連銀総裁、イベント開会挨拶
22:30
バーFRB理事、イベント講演（質疑応答なし）
23:30
米週間石油在庫統計
9日
0:00
ピル英中銀チーフエコノミスト、イベント講演
2:00
米10年債入札（390億ドル）
3:00
米FOMC議事録（9月16日-17日開催分）
4:15
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、イベント講演
5:30
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁とスミス米上院議員、対談
6:45
バーFRB理事、イベント講演（質疑応答なし）
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更されることがあります。
