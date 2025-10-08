佐野勇斗、母から逃げた過去告白「かわいい回答したくないんだけど…」
俳優の桜田ひよりと佐野勇斗（M!LK）がW主演を務める、日本テレビ系水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（8日スタート、毎週水曜 後10：00）の初回OA直前制作発表記者会見が8日、都内で行われた。佐野が、母から逃げた過去を明かした。
【写真】エスケイプポーズをきめた佐野勇斗
会見では「ESCAPE不可能！さいころトーク」を実施。「今一番逃げたいこと」を当てた佐野は「ないっすね。逃げたいって何ですか？」とかっこよく回答。ファーストサマーウイカから「昔、逃げちゃったこととかでもね！」とアシストを受けた佐野は「かわいい回答したくないんだけど、お母さん。逃げたことがあります」と告白した。
「テスト隠して、怒られそうになったんで」と説明するも「しょうもねぇ…」と頭を抱えた佐野。「すぐに見つかりました。『こら！こら！』」と再現し、笑いを誘った。
本作は、完全オリジナル脚本で描く“予測不能な逃亡劇”。人質の社長令嬢・八神結以（桜田）と誘拐犯・林田大介（佐野）の2人が逃避行を始めたことで、「それは誘拐のはずだった」のサブタイトルが示すように、思わぬ事態に巻き込まれていく。
会見には、桜田と佐野のほか、ファーストサマーウイカ、結木滉星、加藤千尋、松尾諭、山口馬木也が登壇した。
