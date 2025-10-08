２０２５年のノーベル化学賞受賞が決まった北川進さんを知る研究者からは、快挙をたたえる声が続々と上がった。

元所属先である理化学研究所放射光科学研究センターの石川哲也センター長は「いつか受賞するだろうと諸外国から言われていた。非常に喜ばしい」と吉報に笑顔を見せた。

北川さんの当時の印象については「新しいデータが出ると若手と楽しそうに話し、和やかな雰囲気で大きなグループを動かしていた」と語った。また、「（北川さんは）『金属有機構造体』（ＭＯＦ（モフ））が優秀なガスタンクになることを見据えていた。今後、思いもよらぬ応用で社会実装が進むことが期待される」と話した。

北川さんの東京都立大時代の研究室に１９９５〜９８年に助教授として所属した松坂裕之・大阪公立大名誉教授（６５）は、受賞決定を知った直後に祝福のメッセージを送ったという。松坂さんは「先生はとにかく前向きに研究を楽しむ方だ。その成果に対して受賞が決まり、本当にうれしい」と喜んだ。

受賞対象となったＭＯＦ開発の意義については「有機分子と金属イオンから新しい構造体を構築し、その機能を開拓された。狭い研究分野にとどまらず、物理や生物といった分野にも影響する新しいサイエンスを開くきっかけをつくった」と強調した。

ともに研究に取り組んだ時期を振り返り、「（ＭＯＦにつながった研究は）最初から狙った成果を得たわけではないが、試行錯誤の中で見つけた現象の面白さを見抜き、発展させたのでさすがだなと思う」と話した。

北川さんと共同研究した過去のある大阪ガスケミカルの関建司・フェロー（６１）は「ＭＯＦが世界的に新しい吸着材の地位を築いたのは北川先生の功績があったからだ。それが報われたので大変喜ばしい」と話した。

北川さんは１９９７年、ＭＯＦがメタンガスを吸収し、安定した状態を保てることをドイツの化学会誌に発表した。発表した成果を共同で研究した関さんは「当時、自分は若く、北川先生は立場のある研究者だったが、若い人の発想に対しても『面白いね』と前向きに声を聞いてくれた」と振り返る。

当時、ＭＯＦでメタンを吸着できるかは未開拓だったという。関さんは「（北川さんは）新しい物を生み出したいという意欲にあふれる人だ。全然違う分野にも果敢に足を踏み入れ、錯体の分野で常識を覆した。苦労もあったと思うが、異分野にも果敢に飛び込んで研究を続ける姿勢を尊敬している」と話した。