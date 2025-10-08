新潟市が計画する液状化対策工事をめぐり、市は維持管理の費用について、一部、住民に負担を求めるとしていましたが、生活保護世帯など支払いが困難な世帯については全額を免除することを決めました。



能登半島地震で新潟市西区や江南区を中心に被害が広がった液状化。市は計250ヘクタールで対策工事を検討しています。



工事にあたっては、街区ごとに「地権者全員の合意」を前提に、維持管理費として土地50坪あたり、30年間で約26万円の負担を求めると説明しています。この負担額をめぐり、10月8日、新たな方針が示されました。





新潟市 中原市長「減免の対象として生活保護世帯、市民税非課税世帯、そして市民税均等割のみ課税世帯。これらについては全額を免除させていただきます」生活保護を受給する世帯など、支払いが困難な世帯については“全額免除”することを決めました。これにより2割から3割の世帯が支払い免除になると推計されるほか、支払い方法についても一括払いから最長8年で32回の分割払いまで選択可能にするとしています。一方で、一部の住民が求めていた費用負担をゼロにすることについては変更しないということです。新潟市 中原市長「本市としては公平性の観点から 住民の皆さまにご負担をお願いしたいという考えに変わりはありません。負担軽減策について、これが新潟市としてできる最大限の対応になるのではないかと考えています」市は10日から始まる2回目の住民説明会で減免措置についても理解を求め、住民全員の合意を目指していくということです。