こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

季節の移ろいとともに、ファッションの変化も楽しみたい！そんなあなたにおすすめしたいヘアケアアイテムをご紹介します。

美容感度の高い人にお馴染みのブランド、product（ザ・プロダクト）から今年リリースされた「プリズムミラーオイル」は、なんと“パーソナルカラーで選べるヘアオイル”。

product(ザ・プロダクト) プリズムミラーオイル キラルナシルバー 48mL / パーソナルカラーで選べるヘアオイル/イエベ スタイリング剤 スタイリングオイル ラメ ボディオイル 1,650円 Amazonで購入する PR PR 1,650円 楽天で購入する PR PR 1,650円 Yahoo!ショッピングで購入する

イエローベース（イエベ）、ブルーベース（ブルベ）の肌トーンに合わせた微細な艶ラメを配合した、ちょっとリッチな気分になれるアイテムです。

パーソナルカラーに合ったオイルで顔周りを華やかに

「プリズムミラーオイル」は、肌のトーンに合わせたパーソナルカラー別の艶ラメが配合されたヘアオイル。

イエベさん向けの「ピカオーラゴールド」と、ブルベさん向けの「キラルナシルバー」の2色展開です。

「ピカオーラゴールド」はメロウな透けつや、「キラルナシルバー」はうるっと水光つやを、メイクアップ効果により引き出して、ワンランク上のおしゃれな雰囲気を演出してくれます。

「プリズムミラーオイル」は、シア脂、アルガニアスピノサ核油、ヤシ油をはじめとした天然由来98％のオーガニック認証成分を配合。

保湿成分によって潤いをもたらしながら、髪に塗ってもベタ付きづらいサラっと仕上がる質感で扱いやすい。

髪だけなく、耳先や首すじ、デコルテ、手先などにも、パーソナルカラーに合った微細な艶ラメが馴染みむことで、顔周りがグッと華やいで見えます。

ラメは自然に還る植物（ユーカリ）由来のサスティナブルな原料でできているというから安心ですね。

塗布するだけで、艶ラメと微粒子パールが、髪と肌にきらめきをプラス。リッチな輝きをプラスすれば、見た目も気分もアガること間違いなし。

髪や肌だけでなく、心や環境にも優しい「プリズムミラーオイル」で、秋のおしゃれをさらに楽しみましょ〜！

Image: Amazon.co.jp

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。