【道内ファミマ限定】札幌のシメパフェ人気店監修！贅沢スイーツ第2弾販売中
2025年10月7日（火）から、北海道内の『ファミリーマート』約240店で、北海道札幌の人気店『パフェ、珈琲、酒、佐藤』監修による『ピスタチオといちごのパフェ』が販売中です。
昨年発売された第1弾は、本格的な味わいが人気となり、SNS上でも「お店のパフェみたい！」「コンビニスイーツとは思えないクオリティ」といった声があがっていました。
第2弾となる今回は、監修である『パフェ、珈琲、酒、佐藤』と試作を重ね、看板メニューの『ピスタチオ』はそのままに、王道の組み合わせであるいちごやプリンを組み合わせることで 、親しみやすさと専門店ならではのこだわりを両立。画像：株式会社ファミリーマート
濃厚なピスタチオムースの美味しさを引き立てる、苺のソースやキルシュゼリーの甘酸っぱさに透明感があり、爽快で、最後まで飽きずに食べ進めることができますよ！詳細情報
パフェ佐藤監修ピスタチオといちごのパフェ
発売日：2025年10月7日（火）
価格：498円
販売場所：北海道内のファミリーマート
※画像はイメージです。
※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示しています。
※店舗によって取り扱いのない場合があります。
コクのあるピスタチオムースと、酸味のあるいちごのソース、甘みと酸味がバランスよくマッチ！
一日の締めくくりにふさわしい“癒し”を味わえるとっておきのスイーツをぜひ食べてみてくださいね◎文／北海道Likers
【画像・参考】【北海道限定】昨年大好評のあのコラボが再び！札幌のシメパフェ人気店「パフェ、珈琲、酒、佐藤」監修贅沢スイーツ第2弾「ピスタチオといちごのパフェ」2025年10月7日（火）発売！ - PR TIMES
※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。
※文中の価格はすべて税込みです。