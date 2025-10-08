2025年10月7日（火）から、北海道内の『ファミリーマート』約240店で、北海道札幌の人気店『パフェ、珈琲、酒、佐藤』監修による『ピスタチオといちごのパフェ』が販売中です。

昨年発売された第1弾は、本格的な味わいが人気となり、SNS上でも「お店のパフェみたい！」「コンビニスイーツとは思えないクオリティ」といった声があがっていました。

第2弾となる今回は、監修である『パフェ、珈琲、酒、佐藤』と試作を重ね、看板メニューの『ピスタチオ』はそのままに、王道の組み合わせであるいちごやプリンを組み合わせることで 、親しみやすさと専門店ならではのこだわりを両立。

濃厚なピスタチオムースの美味しさを引き立てる、苺のソースやキルシュゼリーの甘酸っぱさに透明感があり、爽快で、最後まで飽きずに食べ進めることができますよ！

詳細情報

パフェ佐藤監修ピスタチオといちごのパフェ

発売日：2025年10月7日（火）

価格：498円

販売場所：北海道内のファミリーマート

北海道Likers編集部のひとこと

コクのあるピスタチオムースと、酸味のあるいちごのソース、甘みと酸味がバランスよくマッチ！

一日の締めくくりにふさわしい“癒し”を味わえるとっておきのスイーツをぜひ食べてみてくださいね◎

