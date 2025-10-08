韓国で女性ライバー殺害、投げ銭文化を巡り熱い議論―中国メディア

中国メディアの瀟湘晨報は8日、韓国で女性ライバーが殺害され、投げ銭文化を巡って熱い議論が交わされていると報じた。

記事によると、20代の女性ライバーのユン・ジアさんが、配信終了からわずか30分後に全羅北道茂朱の山中で死亡しているのが発見された。遺体には多数のあざがあった。

容疑者は50代の男で、IT企業の最高経営責任者（CEO）を名乗ってユンさんに近づき、ビジネスパートナーに誘い込んだ。しかし実際には巨額の借金を抱え、自宅を差し押さえられて競売にかけられていた。男はこのライブ配信プラットフォームで1億ウォン（約1000万円）を超える投げ銭をし、スポンサーとしてVIPレベルに到達していた。

防犯カメラの映像には、犯行の前日、男がひざまずいてユンさんに懇願する様子が映っていた。ユンさんからビジネスパートナーを解消したいと告げられ、犯行に及んだという。

この事件を受け、韓国のネット上では「男は投げ銭を返してもらうためにひざまずいたのか？」「本当に裕福な人が毎日毎日投げ銭なんてするか？」「いわゆる応援とは、単なる支配の一形態にすぎない時もある」などのコメントが寄せられたという。（翻訳・編集/柳川）