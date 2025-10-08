8日（水）、東京の有明アリーナにてQoo10 presents WORLD CHALLENGE SERIES 2025（WCS2025）の第2戦目が行われ、日本のサントリーサンバーズ大阪とイタリアのペルージャが対戦した。

2024-25シーズンの大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ）王者に輝いたサントリーと、欧州チャンピオンズリーグ（CL）優勝チームであるペルージャの夢の対決が実現。ペルージャには、男子日本代表のキャプテンである石川祐希が所属している。7日（火）に行われた第1戦目では、セットカウント1-3でペルージャが勝利していた。

サントリーはアウトサイドヒッター（OH）に髙橋藍とデ・アルマス・アライン、ミドルブロッカー（MB）に小野寺太志と柏田樹、セッター（S）に下川諒、オポジット（OP）にドミトリー・ムセルスキー、リベロ（L）に小川智大をスタメンに起用。

対するペルージャはOHにカミル・セメニウクとドノバン・ジャボロノク、MBにフェデリコ・クロザートとロベルト・ルッソ、Sにシモーネ・ジャネッリ、OPにガブリエル・ツバンツィゲル、Lにマルコ・ガッジーニをスタメンに起用し、第1戦とは総入れ替えして臨んだ。

第1セットの序盤は競った展開になるが、徐々にサーブとブロックが走り出したペルージャが10-14とリードを奪う。中盤もペルージャがリードする中、今試合ベンチスタートだった石川祐希がオポジットのポジションでコートイン。3枚ブロックを打ち抜いて得点する等、巧さを見せる。終盤に追い上げたいサントリーだったが、ペルージャに抑え込まれ流れを掴めず、19-25でセットを落とす。

続く第2セット、序盤はサントリーが先行するが、ルッソとジャネッリの高いブロックが2連続で牙をむき、ペルージャが逆転に成功。さらにネットインサーブがエースになり、4-7と点差を広げられる。一時は大きく点差を広げられたサントリーだったが、徐々にペルージャの高いブロックを利用しながらスパイクを決めていく。このセット、石川は本来のOHのポジションで途中出場。髙橋が2連続でサーブで攻めたり、石川のスパイクを1枚ブロックでシャットするなど会場を沸かせる。終盤、勢いを掴みかけたサントリーだったがあと一歩及ばず、21-25でセットを落として後がなくなる。

注目の第3セットは僅かにサントリーが先行して試合が進む。今試合、初めてサントリーのリードでテクニカルタイムアウトを迎えたが、その直後にブレイクを許してペルージャが逆転。下川のサービスエースで同点に追いつくも、再びペルージャに3連続ポイントを許して流れを掴めず。終盤もそのままペルージャが優位に立ち、サントリーにセットを渡さず18-25でセットを制し、ストレート勝利を収めた。

ペルージャのサーブ＆ブロックに苦しんだサントリー。流れを掴みかける場面があったものの、強豪ペルージャが安定した強さを見せた。夢の対決となった今大会は、欧州王者のペルージャが2連勝を飾り幕を閉じた。

■試合結果

サントリーサンバーズ大阪 0-3 ペルージャ

第1セット 19-25

第2セット 21-25

第3セット 18-25

