クマが各地に…秋田・大仙市で散歩中の82歳女性に飛びかかる　札幌市西区では出没付近の小・中学校は臨時休校、群馬・沼田市ではスーパーに侵入

民家が立ち並ぶ道路脇を走るクマ。

すると、歩いていた女性めがけて突然、飛びかかりました。

予想外の事態に逃げ惑う女性。

防犯カメラが捉えたクマ襲撃の映像です。

8日午前7時ごろ、秋田・大仙市で82歳の女性が散歩していたところ、突然現れたクマ1頭に襲われました。

クマに顔を引っかかれた女性は、通りかかった車に避難。

その後、病院に搬送されましたが、女性は会話ができる状態だということです。

クマは女性を襲ったあと、線路の方向に去っていきました。

しかし、なぜ歩いていただけの女性が突然襲われたのでしょうか。

野生動物被害対策クリニック北海道の石名坂豪代表は、「市街地に侵入して興奮していて、もしかしたらパニック状態になっていて、近くを歩いているおばあさんですら脅威に感じて、やられる前に攻撃という精神状態になっていたのかもしれない」と指摘します。

全国各地で相次ぐ住宅街へのクマ出没。

クマは交通量の多い道を横断して、住宅地のほうに逃げて行ったといいます。

北海道・札幌市では8日午前0時ごろ、体長1メートルぐらいのクマ1頭が住宅街に現れ、近くの小学校と中学校では安全が確保できていないことから臨時休校となりました。

近隣住民は、「えー散歩できなくなる。外出られなくなると思った」と話します。

さらにクマは、人が多く集まる営業中のスーパーマーケットにも。

においを嗅いでいるのか、鼻を床につけて自動ドアから侵入するクマ。

7日午後7時半ごろ、体長約1.4メートルの成獣のクマが群馬・沼田市のスーパーに侵入しました。

店の外と中で男性客2人を襲い、76歳の男性が両腕をひっかかれましたが、2人とも命に別条はないということです。

男性2人を襲ったあと、逃げていったクマ。

そして、スーパーから歩いて8分ほど離れた住宅でクマが目撃されていました。

クマが出た住宅の住民：

きょうの朝3時ですね。犬が鳴いて、それで起きて出てきたんですけど、そこの出入り口からこっち側の方見たら、ここから上がってくるクマがいて。とことこって走ってあっちの方へ逃げていきました。

クマはなぜ、スーパーに侵入したのでしょうか。

専門家は「スーパーの周りをうろうろしていたことに関しては、エサを求めての行動だったのかなと思います」と話します。

8日、スーパーから3kmほど離れた場所でクマ1頭が捕獲されましたが、市によると、スーパーに侵入したクマとは別の個体だといいます。

専門家は、冬眠前の餌として重要なドングリが山で不作のため、今後、さらに注意が必要だと呼びかけています。