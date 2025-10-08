岩が滝のように観光客に降り注ぐ　中国一の落差を誇る河南省の「雲台天瀑」のすぐ横で土砂崩れ…けが人なし

1段の滝としては中国一の落差・314メートルを誇る雄大な滝として知られ、「天の川が舞い落ちてくるような絶景」と紹介される「雲台天瀑（うんだいてんばく）」。

国慶節の大型連休で多くの観光客が訪れていた5日、滝のすぐ横で土砂崩れが発生した。

岩が滝のように観光客に…

10月5日、雲台天瀑のすぐ横で、突然土砂崩れが発生した。

山肌が崩れ、岩が滝のように次々と降り注ぎ、白い噴煙となって観光客を襲った。。

「怖っ！」、「行こう（逃げよう）！」

人気の観光地で、突如発生した土砂崩れに、子どもたちは号泣していた。

この日は、国慶節の大型連休で多くの観光客が訪れていたが、細く入り組んだ遊歩道を大勢の観光客が一斉に戻り始めたため、大渋滞が起こった。

背後からは、白い噴煙が湧き上がり、迫ってきていた。

観光客からは「前々、あわてないで、ついて行って、行こう行こう、泣くなよ、下に行けばいいんだ、泣くなよ」、「行こう、早く行こう」、「大丈夫、大丈夫だ」の声が上がり、係員は「後ろのお客様は一列になってください！」と叫んでいた。

中国一の落差を誇る滝がある雲台山公園は、中国の文化観光省から最高評価の「5A」に格付けされ、ユネスコの世界ジオパークにも認定される名所。

現場となった雲台山の観光地当局によると、最近降り続いた強い雨の影響で5日午後3時前、滝の景観を望む場所から300メートルの地点で落石が発生したが、けが人はいなかったという。

雲台山の観光地としては、引き続き観光客の安全を第一に考え、安全確保を行うとしている。

（「イット!」10月8日放送より）