タレントでブロガーの小林礼奈（あやな、33）が8日、ブログを更新。ネット上の誹謗（ひぼう）中傷をめぐり投稿者との示談が成立したことを報告した。

小林は「以前より対応を進めていた掲示板『ママスタ』での誹謗中傷投稿について、開示請求・示談交渉を経て、無事に示談が成立し、終結いたしました」と報告。「本件は弁護士を通じて正式に手続きを行い、相手方からの示談金のお振込みをもって解決しています」と説明した。

「今回の件を通じて、匿名掲示板での投稿であっても 必要に応じてきちんと法的手続きを進められるということを改めて感じました」と小林。「同じような被害で悩まれている方にも、『泣き寝入りせず、法的な道を選ぶ選択肢がある』ということを伝えたいと思い、この場でご報告させていただきます」と報告した理由を記した。

また、「現在も同掲示板の投稿について複数件進行中ではありますが」と明かした上で「ひとつひとつ丁寧に対応しながら、前を向いて歩んでいきたいと思います。今後も、誹謗中傷や虚偽の投稿を確認した際には、必要に応じて開示請求や慰謝料請求など、適切な法的措置を講じてまいります」との意向を示した。