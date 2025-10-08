完売しないでーーーッ！（涙）【ダイソー】全種類欲しくなる♡「スマホグッズ」

毎日手にするスマホだからこそ、気分の上がるアイテムで自分らしくカスタマイズしてみては？ そこで今回は大人世代に向けて【ダイソー】のスマホグッズをご紹介します。華やかなスマホチャームや、実用性も備えたおしゃれなコネクタカバーなど、プチプラとは思えないスマホグッズを集めました。ぜひお気に入りを見つけてみて。

パール調のリボンが優雅なスマホチャーム

【ダイソー】「5042 スマホチャーム（ビッグリボン 2P）」\220（税込）

ミドル世代の乙女心をくすぐる、大きなリボンモチーフのスマホチャーム。艶やかなパール調ビーズを贅沢に連ねたデザインは、落ち着いた華やぎを感じさせます。無機質なスマートフォンに1点投入するだけで、リッチで特別感のある雰囲気に。チャームを取り付けるフックはハート形になっており、細部までぬかりなく可愛いところも魅力。バッグから取り出すたびに気分が上がりそうです。

ぷっくりしたブタモチーフに癒される貼り付けパーツ

【ダイソー】「5050 スマホ貼り付けパーツ（ブタさん 2P）」\220（税込）

ぷっくりしたフォルムと、ブタさんの何とも言えない表情が可愛らしい貼り付けパーツ。顔とおしりは独立しているので、好みのバランスで配置ができます。おしりのパーツはシートになっており、先端には丸カンが付いた仕様。スマートフォンとスマホケースの間に挟めば、ストラップホルダーに早変わり。ユニークなデザインと実用性を備えたアイテムです。

オーロラカラーにセンスが光るカメラレンズカバー

【ダイソー】「カメラレンズ保護カバー（メタル オーロラ）」\110（税込）

オーロラカラーに輝くカメラレンズ保護カバーの3点セット。メタリックな質感と角度によって表情が変わるオーロラカラーが、洗練された雰囲気を感じさせます。シンプルなデザインで主張しすぎないアレンジができるので、派手なデコレーションが苦手なミドル世代にもイチオシ。中のシートをはがして貼るだけの手軽さも魅力です。対応機種はiPhone 13 Pro と iPhone 13 Pro Max。

花モチーフのビジューが高見えするコネクタカバー

【ダイソー】「5053 コネクタカバー（キラキラ ビジュー）」\110（税込）

フラワーモチーフのビジューが目を惹く、Type-C専用のコネクタカバー。繊細なビジューとリュクスなゴールド金具が、なんともエレガントな雰囲気を感じさせます。充電口に差し込むだけで、スマートフォンのドレスアップと充電口の保護が同時にできる優れもの。プチプラとは思えない高見えデザインで、大人世代が気軽に使いやすいスマホグッズです。

