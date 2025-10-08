普段はクールな猫さんが、『寄り添う系女子』に…？大好きな息子さんの前では乙女になってしまう猫さんが、可愛すぎると注目を集めています。

話題となった投稿は記事執筆時点で3万回再生を突破し、「デレデレできゃんわいい♡」「ひのきちゃんとお兄ちゃんのイチャイチャはずっと見ていられます」といったコメントが寄せられました。

【動画：普段はクールな猫が、一緒に育ってきた『大好きな息子』のそばだと…】

楽しそうなふたり

YouTubeチャンネル『ひのき猫』に投稿されたのは、幼い頃から現在まで変わらず相思相愛の仲だという「ひのき」ちゃんと息子さんの微笑ましい姿。ひのきちゃんは大好きな息子さんと居ると、普段のクールな姿とは違った姿になるそうで…。

この日も、楽しそうに遊ぶふたりの姿が。追いかけたり、様々な小物を置いてはひのきちゃんが落とすという遊びを繰り返したり、息子さんの手にじゃれたり。まるで子猫のような無邪気な姿を見せていたといいます。

乙女なひのきちゃん

もう一つの姿は、『寄り添う系女子』になること。甘噛みなどもしていた姿から一変、仰向けでくつろぐ息子さんの隣にピッタリとくっついて寄り添うひのきちゃん。こちらを向くお顔も、すっかり乙女の表情になっていたといいます。

そして、ママさんが「好きなんだよね～」と話しかけると、ひのきちゃんは「にゃ～ん」と声を上げたそう。一見、デレて「好き！」と言っているように見えますが、ツンデレに「好きちゃうし」と言っているようにも聞こえたのだとか。どちらだとしても、可愛さにキュンとしてしまいます。

近くに…

息子さんに優しく撫でてもらって幸せそうなひのきちゃんは、お腹に顎を乗せて甘えるようにさらに密着。ママさんの声に尻尾を揺らして応えてくれるものの、息子さんとの時間に集中したかったのか、もう振り向いてはくれなかったそうです。

その後も、ベッドに移動して眠る息子さんの側には、密着こそしていませんがひのきちゃんの姿があったそう。好きな人の近くにいたい乙女なひのきちゃんなのでした。

投稿には「終始ひのきちゃんが幸せそうで嬉しい」「寄り添うひのきちゃんのお顔ほんとに乙女顔で可愛すぎ♡」「お兄ちゃん愛に満ち溢れたひのきちゃんがかわいい」「ひのき姐さんの乙女と可愛らしさが大爆発しちゃってますね！」「たけしくんとひのき姐さんが一緒にいるだけでエモいしホッコリする♡」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ひのき猫』では、とっても可愛い5匹の猫さんたちとご家族の日常の様子が投稿されています。乙女モードや女王様モードなど、ひのきちゃんの様々な姿も観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「ひのき猫」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。