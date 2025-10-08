「今際の国のアリス」難役・ユナ熱演の池田朱那って？土屋太鳳・山崎賢人らの“休憩中の姿”に感動【注目の人物】
【モデルプレス＝2025/10/08】“いま”見逃せない人物を、モデルプレス編集部がピックアップして紹介していく＜注目の人物＞シリーズ。今回は、Netflixシリーズ「今際の国のアリス」シーズン3にユナ役として出演していた池田朱那（いけだ・あかな／23）にフィーチャーする。
【写真】池田朱那、色気溢れる濡れ肌ショット
小学1年生から7年間、地元野球チームに所属していた池田は、ゲームアプリのCMで披露した制服姿でのキャッチボール姿が“令和の野球女子”として話題に。その後、高校野球ショートドラマ「ふたりの背番号4」（朝日放送テレビ／2022年）にて主人公の野球が大好きな女子高生・遥を熱演した。そのほか、映画「かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦〜」（2019年）、NHK大河ドラマ「青天を衝け」（2021年）、映画「20歳のソウル」（2022年）など多数の話題作に出演している。
今回、池田は人気シリーズ「今際の国のアリス」シーズン3に、岩永丞威演じるイツキの妹・ユナとして出演。イツキは消防士、ユナは大学生であり、過酷な環境下でも強く結ばれた2人の絆に視聴者の関心が集まっている。本作で描かれるのは、シーズン1・2の“今際の国”での理不尽な“げぇむ”を生き抜いたアリス（山崎賢人※「崎」は正式には「たつさき」）とウサギ（土屋太鳳）のオリジナル・ストーリー。シーズン2の最終話から4年後の世界となっている。池田は、土屋と同じ「ウサギチーム」としてトラウマを抱える女性の繊細な感情を表現し、確かな存在感を放っていた。
― 世界的な人気を博している「今際の国のアリス」シリーズですが、出演が決まりプレッシャーを感じることもありましたか？
池田：オーディションで、手応えは皆無だったので合格した時は、なぜ？！と驚きました。その後はただただ嬉しい気持ちがあり、最後までプレッシャーを感じることはありませんでした。
― 演じるにあたって苦労した部分や特に難しかった点はありましたか？そんなとき、どのようにそのシーンを乗り越えられましたか？
池田：やはり「未来すごろく」のお兄ちゃんとのシーンは不安が多くありました。台本を何度しっかり読み込んでも、実際にセットの中でそのシーンを演じるまでは、役にどんな感情が生まれ、どんな行動するのか自分自身でも全くわからない事が多いので、ちゃんと演じられるのか不安でした。
ですが、その不安なシーンの撮影前日、私の実の兄がたまたま東京に来て焼肉をご馳走してくれました。兄に会うのはすごく久々で本当に嬉しくて。その時の私の本物の感情を持ったまま、ユナとして撮影に挑むことができました。あと、撮影中は岩永さんを「お兄ちゃん」と呼ばせていただきました。それもあり撮影中も自然と兄妹の関係性が築けたかなと思います！
― 土屋さんをはじめ、山崎さん、賀来賢人さんなど日本エンタメ界を牽引する方々のお芝居を間近でみたことで特に影響を受けたことや学んだことはありましたか？
池田：撮影中、私が1番感動したのは皆さんの休憩中のお姿です。ずーーーっと皆さんでお話して笑ってました（笑）。お忙しいはずなのに、ひとりの時間を作ってゆっくり休むのではなく皆さんとの時間を大切にしているお姿をとても素敵だなぁと感じました。私もその輪の中に入らせていただき、お芝居以外のところでもたくさん勉強させていただきました。
Q1.デビューのきっかけは？
母と原宿に遊びに行った時にスカウトしていただきました。
Q2.好きな食べ物／嫌いな食べ物
好きな食べ物は牛タンです！！苦いもの（ピーマン、ゴーヤ、ブラックコーヒー）が苦手でしたが、最近少し克服しつつあります！
Q3.（恋愛対象の）好きなタイプ
穏やかで自立した人。思いやりのある人。
Q4.好きな言葉（座右の銘）
「一旦100点！」。私は前に進めていないんじゃないか…と悩んでいた時に、SNSで、ある人の「生きてたら一旦100点！」という動画を観て、とっても元気を貰いました。「今日体重いなぁ。でも起きてすぐ歯磨きしたな。一旦100点だね！！」と思って生活してます（笑）。
Q5.これだけは他の人に負けない！
女優さんの中ではバッティングフォームの綺麗さだけは負けないんじゃないかしら、と思ってます（笑）。
Q6.自分にキャッチコピーをつけるとしたら？その理由は？
実は野球少女、池田です。これでいいのかしら…（笑）。私は身長も低いし声も普通の人より高かったりするので、野球経験があると伝えると驚いていただくことが多いです。こんなキャッチコピーにしたらギャップになるかなぁと思いました！
Q7.スタイルキープのためにやっていること
具沢山の野菜スープは常に家にあるようにしてます。ご飯を食べることが1番好きで、胃が苦しくなって立てなくなるまで食べてしまうことがあるのですが、その次の日は野菜スープだけにするなど、調整してます。あと最近はしっかりとお米を食べるようになりました。
Q8.最近ハマっていることは？
編み物。バッグやお洋服などを編んでます！アニメ鑑賞。これまであまりアニメは観てこなかったのですが、面白い！編み物をしながらずっと観てます。
Q9.最近した初体験
母娘旅行！！伊豆にいったり、草津に行ったり。いつか北海道に行きたいです！
Q10.今、一番会いたい人
西川美和監督。西川さんの映画、大好きなんです。ご本人はどんな方なんだろう…と。
Q11.今、最も情熱を注いでいること
美味しいカフェラテがあるお店を見つけること！地方ロケがあると、カフェに行く時間が無くても、美味しそうなカフェラテがあるお店をマップで探します。
Q12.今、悩んでいること
Instagramなどで普段の写真をもっと投稿したいのに、自分の写真を撮る習慣がまったく身につかず、プライベートの写真を時々しか投稿できないこと。告知のみアカウントだねと知り合いによく言われます。恥ずかしいです。頑張ります！
Q13.悲しみを乗り越えた方法
悲しい出来事から少し時間が経ったあと、大切なお友達に話します。どんな面白いお話にしようかなーって。こういう風に伝えたら笑ってくれるかなぁと。笑ってもらえると、救われた気分になります。私のその気持ちを知っているお友達はすごく笑ってくれます！私が経験した、この辛かった出来事は、お友達を笑わせることができる経験だったんだ！とマイナスだった出来事がプラスに変わります。
あとは、数ヶ月後、1年後、3年後の自分の未来を想像します。今大変な思いをしているけれど、これを乗り越えた先の自分はきっともっと素敵になっているし、この苦しみがずーーーーっと続くわけじゃないしっ！今だけ今だけ！と思って割り切ります。
Q14.今の夢（もしくは今後の目標 or 今後チャレンジしたいこと）
西川美和監督の作品にいつか出演すること。朝ドラにもう一度出演すること。あと、私は家族がだーーーいすきなので、たくさん美味しいご飯をご馳走したり、旅行に連れて行ってあげたいです。夢が沢山あります。頑張らなきゃです！
Q15.夢を叶える秘訣
当たり前のことかもしれませんが、とにかく行動すること！ お恥ずかしい話ですが、スカウトされた日は芸能界に入りたくて、群馬から東京に行きました。スカウトして貰えたらいいなぁと思い、可愛いお洋服を着て、いつもより背筋を伸ばして原宿を歩きました（笑）。
良いお芝居ができるように、撮影前は演じる役柄の性格や人生に対して知らないことがひとつも無くなるくらい役作りをします。その先の自分が少しでも過去の自分に対して、ありがとうと思える行動をします。頑張ってくれてありがとうと自分に言えたら報われますよね！
池田は2001年10月31日生まれ。群馬県出身。“令和の野球女子”として独自のキャラクターを確立すると、「ふたりの背番号4」で連続ドラマ初主演、翌2023年公開の映画「17歳は止まらない」では映画初主演に抜擢。近年の主な出演作は、NHK連続テレビ小説「虎に翼」（2024年）、「東京タワー」（テレビ朝日／2024年）など。さらに、2025年には「恋愛禁止」（読売テレビ／2025年）、映画「おっさんのパンツがなんだっていいじゃないか！」、「北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。」（カンテレ・フジテレビ系）などの話題作にひっぱりだこ。透明感溢れるビジュアルと表現豊かな演技力で注目を集めている。（modelpress編集部）
公式Instagram：https://www.instagram.com/ikeda_akana?igsh=MXF1eGlobjF3cDJycA==
【Not Sponsored 記事】
【写真】池田朱那、色気溢れる濡れ肌ショット
◆「今際の国のアリス」で話題・池田朱那って？
小学1年生から7年間、地元野球チームに所属していた池田は、ゲームアプリのCMで披露した制服姿でのキャッチボール姿が“令和の野球女子”として話題に。その後、高校野球ショートドラマ「ふたりの背番号4」（朝日放送テレビ／2022年）にて主人公の野球が大好きな女子高生・遥を熱演した。そのほか、映画「かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦〜」（2019年）、NHK大河ドラマ「青天を衝け」（2021年）、映画「20歳のソウル」（2022年）など多数の話題作に出演している。
◆池田朱那、オーディション時は「手応えは皆無」
― 世界的な人気を博している「今際の国のアリス」シリーズですが、出演が決まりプレッシャーを感じることもありましたか？
池田：オーディションで、手応えは皆無だったので合格した時は、なぜ？！と驚きました。その後はただただ嬉しい気持ちがあり、最後までプレッシャーを感じることはありませんでした。
― 演じるにあたって苦労した部分や特に難しかった点はありましたか？そんなとき、どのようにそのシーンを乗り越えられましたか？
池田：やはり「未来すごろく」のお兄ちゃんとのシーンは不安が多くありました。台本を何度しっかり読み込んでも、実際にセットの中でそのシーンを演じるまでは、役にどんな感情が生まれ、どんな行動するのか自分自身でも全くわからない事が多いので、ちゃんと演じられるのか不安でした。
ですが、その不安なシーンの撮影前日、私の実の兄がたまたま東京に来て焼肉をご馳走してくれました。兄に会うのはすごく久々で本当に嬉しくて。その時の私の本物の感情を持ったまま、ユナとして撮影に挑むことができました。あと、撮影中は岩永さんを「お兄ちゃん」と呼ばせていただきました。それもあり撮影中も自然と兄妹の関係性が築けたかなと思います！
◆池田朱那、土屋太鳳・山崎賢人らに感動した“休憩中の姿”
― 土屋さんをはじめ、山崎さん、賀来賢人さんなど日本エンタメ界を牽引する方々のお芝居を間近でみたことで特に影響を受けたことや学んだことはありましたか？
池田：撮影中、私が1番感動したのは皆さんの休憩中のお姿です。ずーーーっと皆さんでお話して笑ってました（笑）。お忙しいはずなのに、ひとりの時間を作ってゆっくり休むのではなく皆さんとの時間を大切にしているお姿をとても素敵だなぁと感じました。私もその輪の中に入らせていただき、お芝居以外のところでもたくさん勉強させていただきました。
◆池田朱那をもっと知る一問一答
Q1.デビューのきっかけは？
母と原宿に遊びに行った時にスカウトしていただきました。
Q2.好きな食べ物／嫌いな食べ物
好きな食べ物は牛タンです！！苦いもの（ピーマン、ゴーヤ、ブラックコーヒー）が苦手でしたが、最近少し克服しつつあります！
Q3.（恋愛対象の）好きなタイプ
穏やかで自立した人。思いやりのある人。
Q4.好きな言葉（座右の銘）
「一旦100点！」。私は前に進めていないんじゃないか…と悩んでいた時に、SNSで、ある人の「生きてたら一旦100点！」という動画を観て、とっても元気を貰いました。「今日体重いなぁ。でも起きてすぐ歯磨きしたな。一旦100点だね！！」と思って生活してます（笑）。
Q5.これだけは他の人に負けない！
女優さんの中ではバッティングフォームの綺麗さだけは負けないんじゃないかしら、と思ってます（笑）。
Q6.自分にキャッチコピーをつけるとしたら？その理由は？
実は野球少女、池田です。これでいいのかしら…（笑）。私は身長も低いし声も普通の人より高かったりするので、野球経験があると伝えると驚いていただくことが多いです。こんなキャッチコピーにしたらギャップになるかなぁと思いました！
Q7.スタイルキープのためにやっていること
具沢山の野菜スープは常に家にあるようにしてます。ご飯を食べることが1番好きで、胃が苦しくなって立てなくなるまで食べてしまうことがあるのですが、その次の日は野菜スープだけにするなど、調整してます。あと最近はしっかりとお米を食べるようになりました。
Q8.最近ハマっていることは？
編み物。バッグやお洋服などを編んでます！アニメ鑑賞。これまであまりアニメは観てこなかったのですが、面白い！編み物をしながらずっと観てます。
Q9.最近した初体験
母娘旅行！！伊豆にいったり、草津に行ったり。いつか北海道に行きたいです！
Q10.今、一番会いたい人
西川美和監督。西川さんの映画、大好きなんです。ご本人はどんな方なんだろう…と。
Q11.今、最も情熱を注いでいること
美味しいカフェラテがあるお店を見つけること！地方ロケがあると、カフェに行く時間が無くても、美味しそうなカフェラテがあるお店をマップで探します。
Q12.今、悩んでいること
Instagramなどで普段の写真をもっと投稿したいのに、自分の写真を撮る習慣がまったく身につかず、プライベートの写真を時々しか投稿できないこと。告知のみアカウントだねと知り合いによく言われます。恥ずかしいです。頑張ります！
Q13.悲しみを乗り越えた方法
悲しい出来事から少し時間が経ったあと、大切なお友達に話します。どんな面白いお話にしようかなーって。こういう風に伝えたら笑ってくれるかなぁと。笑ってもらえると、救われた気分になります。私のその気持ちを知っているお友達はすごく笑ってくれます！私が経験した、この辛かった出来事は、お友達を笑わせることができる経験だったんだ！とマイナスだった出来事がプラスに変わります。
あとは、数ヶ月後、1年後、3年後の自分の未来を想像します。今大変な思いをしているけれど、これを乗り越えた先の自分はきっともっと素敵になっているし、この苦しみがずーーーーっと続くわけじゃないしっ！今だけ今だけ！と思って割り切ります。
Q14.今の夢（もしくは今後の目標 or 今後チャレンジしたいこと）
西川美和監督の作品にいつか出演すること。朝ドラにもう一度出演すること。あと、私は家族がだーーーいすきなので、たくさん美味しいご飯をご馳走したり、旅行に連れて行ってあげたいです。夢が沢山あります。頑張らなきゃです！
Q15.夢を叶える秘訣
当たり前のことかもしれませんが、とにかく行動すること！ お恥ずかしい話ですが、スカウトされた日は芸能界に入りたくて、群馬から東京に行きました。スカウトして貰えたらいいなぁと思い、可愛いお洋服を着て、いつもより背筋を伸ばして原宿を歩きました（笑）。
良いお芝居ができるように、撮影前は演じる役柄の性格や人生に対して知らないことがひとつも無くなるくらい役作りをします。その先の自分が少しでも過去の自分に対して、ありがとうと思える行動をします。頑張ってくれてありがとうと自分に言えたら報われますよね！
◆池田朱那（いけだ・あかな）プロフィール
池田は2001年10月31日生まれ。群馬県出身。“令和の野球女子”として独自のキャラクターを確立すると、「ふたりの背番号4」で連続ドラマ初主演、翌2023年公開の映画「17歳は止まらない」では映画初主演に抜擢。近年の主な出演作は、NHK連続テレビ小説「虎に翼」（2024年）、「東京タワー」（テレビ朝日／2024年）など。さらに、2025年には「恋愛禁止」（読売テレビ／2025年）、映画「おっさんのパンツがなんだっていいじゃないか！」、「北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。」（カンテレ・フジテレビ系）などの話題作にひっぱりだこ。透明感溢れるビジュアルと表現豊かな演技力で注目を集めている。（modelpress編集部）
公式Instagram：https://www.instagram.com/ikeda_akana?igsh=MXF1eGlobjF3cDJycA==
【Not Sponsored 記事】