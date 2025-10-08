木村カエラ、人気女優と20年ぶり再会「調べちゃいました」夫・永山瑛太との繋がりも【すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ】
【モデルプレス＝2025/10/08】20th Centuryの井ノ原快彦、女優の本上まなみ、歌手の⽊村カエラが8日、都内で開催された『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』（10月31日公開）舞台挨拶付きおひろめ試写会に出席。木村が、登壇者との再会を喜ぶ場面があった。
【写真】木村カエラ、20年ぶり再会の人気女優
主題歌の「君の傘」を担当した木村は、もともとシリーズのファンだったとしたうえで「お話をいただいた時点で、めちゃくちゃ嬉しくて。まず、すみっコの散らばってるグッズをかき集めましたね。すみっコのキャラクターで作る石鹸のおもちゃとか、いろいろ家にあったので。そういう作ったものとかをかき集めて。一人で喜びに浸ったんです」と回顧。「映画を観させていただいて、歌詞と、どんな曲がいいかなっていうのをすごく考えて、今回の曲が作られているんですけど、自分的には、すみっコの子たちが冒険をして感じたこと、助けられたこと、近くにいる大切な人って本当に宝物なんだなって思わせてくれる。それを歌詞の中に落とし込みました」と明かした。
同曲について井ノ原は「みんなもそうだと思うんだけど、自分のために作ってもらった曲なんじゃないかって思えちゃうの。俺のために歌ってくれてるって思っちゃうんだよね」と語り「身に覚えがあるというか。そんなことあったなとか、そうありたいなとか思えるような曲だったよね」と絶賛。さらに井ノ原は「曲を聴いてて、最初はタイトルが分からなくて、最後にタイトルを知って、『わぁ』っと思った」と褒めちぎり、木村は「よかった」と笑顔を見せていた。
木村と本上はこの日が20年ぶりの再会になったといい、木村は「本当に楽しみで。ちょっと本上さんのことを調べちゃいましたもんね。来る前に。今の本上さんを知っておきたいみたいな。そう思ってちょっと調べてから来てますし、私も本当に今日すごく嬉しくて。2人に会えるのも、監督にお会いできるのも」とデビュー当時以来の再会に笑顔。また「井ノ原さんとは1週間前にも会えてて」とフェスで再会したことも紹介し、井ノ原は「あのときは誰も知り合いいなくて、カエラちゃんが来たら『ああ！カエラちゃん！』って（笑）。その時もテンション上がりました」と振り返っていた。
さらに木村は夫婦で本上と縁があるそうで「私の旦那様の（永山）瑛太くんが、本上さんと一緒に撮影をしていた時」のこととして「その時に、本上さんが選んでくれたガラスの爪やすりっていうのを、お土産で持って帰ってきてくれたんですね。それを今も使ってますよっていう話を、さっき（してました）」と夫婦で縁があることを告白。「いいですよね。そうやって繋がっていって、またここでお会いできて。すごい素敵」と笑顔を見せた。
今作の舞台は、雲の上にある空の王国。ある⽇、⾬続きのすみっコたちの町に、空の王国から「おうじ」がやってきたことをきっかけに、新たなやさしい大冒険の幕が上がる。この日はイワタナオミ監督も出席していた。（modelpress編集部）
