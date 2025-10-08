第27回Jpn1ジャパンダートクラシック

3歳国内ダート3冠の最終戦、第27回Jpn1ジャパンダートクラシック（ダート2000メートル）が8日に大井競馬場で行われ、戸崎圭太騎手騎乗の3番人気ナルカミ（牡3・田中博）が逃げて圧勝。最後の1冠を制した。勝ちタイムは2分3秒7。1番人気に推され、3冠を狙ったナチュラルライズ（牡3・伊藤圭）は3馬身差をつけられ2着だった。

好スタートのナルカミは、周りの出方を伺いながら1コーナーで先手を奪う。そのまま淡々と逃げ、中盤は「12.2- 12.2- 12.3」のラップを刻み、後続の脚を削った。4コーナーから3、4番手追走のナチュラルライズが襲いかかるが、直線では逆に突き放し、3馬身差をつけてゴールした。

3着のルクソールカフェには12馬身差、2秒4をつける圧勝劇。ネット上の競馬ファンからは「予想以上に化け物」「強すぎる」「来年のサウジドバイBC楽しみやな」「レモンポップが引退しても、ナルカミがいる」「本当の怪物だったってことか？」など衝撃が書き込まれた。

ナルカミは昨年11月の京都新馬戦で1分51秒2という好タイムで勝利（良、ダート1800メートル）。新星誕生と大きな話題になった。2戦目は落とすも、そこから4連勝で秋の大一番を制した。



