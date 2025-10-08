平成おもちゃキターーーッッ！！！【ガチャ】エモ可愛い♡「新作たまごっちアイテム」

約30年前にデジタルペットとして登場し、世界中で一大ブームを巻き起こした「たまごっち」。そんな懐かしの存在が、令和のいまは【ガチャ】アイテムとして大進化！ アクセサリー感覚で楽しめるカプセルトイとして話題沸騰中です。今回は、そんな「新作たまごっちアイテム」をご紹介します。

エモ可愛さ満点！ コーデのアクセントになる「Ringcolle! たまごっち4」

大人気で第4弾が登場したのは「Ringcolle! たまごっち4」。今回は、シリーズ初となる指にはめられるサック仕様で、アクセサリー感覚で持ち歩けるのが嬉しいポイント。パッケージも可愛いので飾っておきたくなるアイテムです。全14種あり、1回\300（税込）。

ついにココまで！ 機能性もバッチリ「たまごっち カラフルマルチチャーム」

マスコットがカラフルなチャームになった、その名も「たまごっち カラフルマルチチャーム」。カラビナだけでなく、シリコン製のバンド付きで長さ調整が可能！ バッグやポーチにつけたり、充電コードをまとめたりとアイディア次第でいろいろな使い方ができるのが魅力です。全6種、お値段は1回\300（税込）。

