信州の「伝統野菜」っていくつあるか知っていますか？実は「信州の伝統野菜」に認定されているものは85種類あるそうなんです。ただ、生産者の高齢化などによって伝承の危機にある野菜もあります。



そんな伝統野菜を受け継ごうと奮闘する大学生がいました。



喬木村の「志げ子なす」に…。



平谷村の「平谷いも」



こちらは阿智村の「清内路かぼちゃ」



この日、8種類の伝統野菜が並んだのは飯田市で開かれたマーケットです。





伝統野菜を手掛ける飯田・下伊那地域の生産者たちが企画しました。去年から始まり4回目となる人気のイベントです。飯田市から・50代「伝統野菜ってあまりお店では売っていないのでこういう時に地元の方から買おうかなと」高森町から・30代「きょうはお弁当をあとナス。いろんなものがたくさん出るので、それがきっかけで盛り上げられるのかなって思うので、またあったら来たいですね」このマーケットで宣伝を担当をしていた、飯田市の大学生・井坪大雅さん・22歳。大学生・井坪大雅さん「これからSNSで宣伝をしようかなと。こんな感じで簡単に編集をして…」時には野菜を手に農家と話し込む姿も…。実は井坪さん、来年から伝統野菜の生産者として一歩を踏み出す予定です。子どものころから虫が好きで自然に関わりたいといつしか、農業を志すようになりました。井坪大雅さん「子どものころから本当に生き物が好きで南信州の農村風景が本当に自分の中で当たり前だったし落ち着く場所だったなという中でどんどん農家さんもいなくなって畑が荒れていったり、田畑が住宅地になったり自分が農家になって、自分の見たかった農村風景と生き物が住みやすい環境というのを守りたいなと思っているのが一番自分の中にある。それぞれの地域で受け継がれてきた信州の伝統野菜。現在、85種類が認定されています。（県の認定制度による）そのうち、南信州には28種類。最も多くの伝統野菜を抱えるエリアです。午前4時半すぎ・飯田市井坪さん「おはようございますよろしくお願いします」まだ陽が登らない早朝、井坪さんが向かった先は…？→②へ