午前4時半すぎ・飯田市



東京農業大学4年生 井坪大雅さん

「おはようございますよろしくお願いします」



東京農業大学4年生の井坪大雅さん。今年5月、飯田市の実家に戻り、伝統野菜の生産者になるべく、準備を始めています。



大学に行くのは今は週に1度だけ。高速バスで東京に通っています。



朝早く、向かったのは車で1時間ほどの天龍村。



午前6時・天龍村



今月までの4か月間、週に3日、インターンとして村が出資する会社で伝統野菜の栽培を手伝いながら、知識と技術を学んでいます。





「こういうのはちょっと駄目」今、教わっているのは天龍村で140年近く受け継がれている「ていざなす」の栽培。「ていざなす」は肉質がとてもやわらかく、焼くと、とろけるような食感があるのが特徴です。Qどれくらいの大きさだと収穫できるのか？井坪大雅さん「だいぶ涼しくなってきたので400グラム以上という基準。あ、でもいいじゃん。こういうの駄目ですよね。絶対だめ」この日は20本を収穫し、集荷場に持ち込みました。井坪大雅さん「結構ありますね。480グラムある。大きい。」（出荷基準:400グラム）集荷場は他の農家と意見交換できる貴重な場です。「何とか病だって」「俺のも、ちょこん、ちょこんと」「どういうの？」「こういう黒いの。黒なんとかだったっけ」井坪大雅さん「ここで共同でみんなで集まって、規格に沿ってるかっていうのをチェックすることで、ていざなすのブランドとしての価値が保証されているというか」大学では農業による地域づくりを学ぶ井坪さん。去年、地域おこしの一環として大学の仲間と天龍村を訪れ、伝統野菜に惹かれました。「自分でも無理なく楽しくやれそうな野菜と農法に出会ったので農家を目指して頑張りたい」）Q息抜きは？「Youtube見たりゲームしたり、サッカー好きなのでサッカーげームやる時間がストレス解消になる」天龍村でノウハウを学ぶ一方、実家の畑でも試験的に伝統野菜の栽培を始めました。育てているのは「ていざなす」と阿智村の「清内路かぼちゃ」。井坪大雅さん「一応、不耕起栽培というやり方なので、一回もトラクターを今年は入れていなくて、ひたすら刈った草を敷き詰めているという感じです」伝統野菜はいま、生産者の高齢化による伝承の危機や、収支の難しさといった、課題を抱えています。井坪大雅さん「本当に生産者さん1人とか3人とかっていう中で、いつ種が途絶えてしまうのか、絶滅してしまうのかっていう、危機感はいつも持ってます」この課題を解決しようと来年4月から、南信州で新たな制度がスタートします。それが「認定農家制度」。伝統野菜を作りたいと望む農家に対し、その伝承地域以外にも種を提供して栽培を広げていこうという試みです。天龍村以外に住む井坪さんがその、認定第1号になる予定です。南信州伝統野菜協議会 板倉貴樹会長「やはり彼はすごくいろんな地域の生産者のことを思って、伝統野菜のことを思いながら生産するという形なので、彼第一号としてはふさわしいと思います。若い子たちが作った伝統野菜をどんどん飲食店さんに使ってもらって地域を回していくということ。それがすごく伝統野菜を守る一番の要になります」地域と人を紡ぐ伝統野菜…。井坪大雅さん「地域で種を取れる素敵な野菜があるので、本当に、南信州の自給率を根底から100%目指してとにかく食に困らないみんなが食で満足できる地域を目指していきたいと思っています」南信州にいま、新たな希望が芽吹き始めています。※※※井坪さんは来年、中川村の農園に就職する予定で、そこで農業をさらに学びながら、自分の畑でも伝統野菜の栽培を進めていくということです。目指すは南信州の伝統野菜28種類全てを育てることだそうです。