TM NETWORK、40周年イヤーのライブ音源を7ヶ月連続で配信 再起動からの軌跡をサブスクで一挙解禁
TM NETWORKが、40周年イヤーを記念し、過去4年間のライブ音源を7ヶ月連続で配信することが決定した。
【画像】7ヶ月連続の豪華企画！配信作品のジャケット
第1弾として、2021年10月9日に無観客配信ライブとして実施された『How Do You Crash It?』が、再起動からちょうど4年を迎える9日より配信開始となる。
2021年の再起動以降、グループは『FANKS intelligence Days』を冠した全国ツアーを展開。2022年には『Day1〜9』として7年ぶりのライブツアーを開催し、2023年にはアルバム『DEVOTION』およびシングル「Whatever Comes」を発表。同年公開の『劇場版シティーハンター 天使の涙（エンジェルダスト）』のオープニングテーマや挿入歌に楽曲が起用された。
40周年となる2024年には、『DEVOTION』『STAND 3 FINAL』『YONMARU』の3公演で構成された全国ツアー『Day10〜40』を開催。全40公演で約17万人を動員し、大きな反響を呼んだ。同年10月には代表曲「Get Wild」の累積再生回数が1億回を突破し、大きな話題を集めている。
今回のライブ音源配信は、その再起動からの軌跡をサブスクリプションで一挙に体感できる企画。各月1日に新たな公演のライブ音源が解禁され、2026年4月まで7ヶ月間にわたって順次配信される予定となっている。
また、2026年1月22日からは『TM NETWORK TOUR 2026 QUANTUM』がスタートし、全国13都市18公演を巡るツアーも予定されている。41年目を迎えるTM NETWORKの歩みは、なおも加速を続けている。
【配信スケジュール】
・10月9日〜
『How Do You Crash It? One〜Three』
ELECTRIC PROPHET / I am 〜 How Crash? / ACTION / 1/2の助走 / Green days / Get Wild / We love the EARTH / SEVEN DAYS WAR / Fool On The Planet / HUMAN SYSTEM / WINTER COMES AROUND / Here,There & Everywhere / TK solo / Come On Let’s Dance / LOUD / LOVE TRAIN / BEYOND THE TIME / TIMEMACHINE / Alive /
N43 / KINE solo / RESISTANCE / BE TOGETHER / Self Control / How Crash?
・11月1日〜
『TOUR 2022 FANKS intelligence Days』
Overture〜Please Heal The World / あの夏を忘れない / BE TOGETHER / 8月の長い夜/ We are starting over / KINE Solo(featuring Love Train) / Beyond The Time / KISS YOU / How Crash? / TK Solo(End Theme of How do you crash it ?) / Get Wild / We Love The Earth / Self Control / Dystopia / Time To Count Down / I am / Fool On The Planet / intelligence Days
・12月1日〜
『0th FANKS intelligence Days DEVOTION』
Avant / Whatever Comes / Mission To Go / 君の空を見ている / Show my music beat / Fool on the Planet / Still Love Her / TIMEMACHINE / Inter1_Come On Everybody / ACTION / Inter2_TIME TO COUNT DOWN / DEVOTION / TK Solo feat.Angie / THE POINT OF LOVERS’ NIGHT / Children of the New Century / Get Wild / intelligence Days
・2026年1月1日〜
『40th FANKS intelligence Days STAND 3 FINAL』
WORDS / Nights of the Knife / DEVOTION / DIVING /
君がいてよかった / Good morning Mr.Roadie / Green Days / N43 / You Can Dance / Past1984 / Electric Prophet / Human System / Come Back to Asia / TK Solo / Love Train / Inter Mission / Nervous / ACCIDENT / I am / intelligence Days
・2026年2月1日〜
『40th FANKS intelligence Days YONMARU』
Self Control / Maria Club / 1974 / Carry on the Memories / Confession / A Day In The Girl’s Life / Carol’s Theme I / Chase In Labyrinth / Gia Corm Fillippo Dia / In The Forest / Carol’s Theme II / Just One Victory / Coexistence / Whatever Comes / RAINBOW RAINBOW / TK Solo / Get Wild Continual / ACCIDENT / Electric Prophet / intelligence Days
・2026年3月1日〜
『2024 intelligence Days FANKS inside』
Red Lights /Just One Victory / KISS YOU / Human System / Show My Music Beat / Still Love Her / Looking at you / Beyond The Time / Good Morning Mr.Roadie / How Crash? / Coexistence / RAINBOW RAINBOW / ACCIDENT / Give You A Beat / NERVOUS /
Whatever Comes / TK Solo / Get Wild Continual / Carry on the Memories / intelligence Days
・2026年4月1日〜
『TOUR 2025 YONMARU+01』
+01 / We Can't Stop That Way / 金曜日のライオン / 永遠のパスポート / CASTLE IN THE CLOUDS / Alive / Birth / The Beginning Of The End / The Beginning Of The End II / The Beginning Of The End III / Show My Music Beat / Good Morning Mr.Roadie / LOUD / DIVE INTO YOUR BODY / SCREEN OF LIFE / TK Solo / EVOLUTION / Resistance / Get Wild Continual / Self Control / Carry on the Memories / Last Encount
