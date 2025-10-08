イタリアで出版された優れた日本文学の著者と翻訳者を顕彰する第４回日伊ことばの架け橋賞の授賞式（伊日財団主催、読売新聞社など共催）が８日、東京都千代田区のイタリア文化会館アニェッリホールで開かれた。

「街とその不確かな壁」で受賞した作家の村上春樹さん（７６）はスピーチで、「翻訳は究極の精読であり、小説家として多くの大切なことを学んできた」と語った。

１９８０年代半ばにイタリアとギリシャで生活していた村上さんは、当時を振り返り、「その頃は僕の小説はイタリア語で出ていなかったが、今では優秀な翻訳者の皆さんが出てきて、僕や日本人作家の小説がイタリアの書店の棚に並ぶようになりました。夢のようです」と感慨深げに語った。

「グレート・ギャツビー」などの翻訳も多く手がける村上さんは、「僕は毎日何かしらの文章を書いていないと落ち着かない。優れた文章を訳すことで、文章技術を学んでいくことができる」と明かした。

同じく受賞した翻訳者のアントニエッタ・パストーレさんもビデオメッセージを寄せ、「村上さんの作品は純粋さを失わずに世界を超えて読者に語りかけるものだ」と述べた。