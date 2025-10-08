紗栄子、息子の親離れに寂しさ「帰ってこないものだと思うと…」「泣くよね」

10月7日、2児の母である紗栄子が自身のYouTubeチャンネルに公開した動画の中で、子供の成長に感じる寂しさを明かした。

今回の動画では、20年来のマネージャーとのドライブ中のトークが公開され、この中で“子供と夏休みを一緒に過ごせる回数は意外と少ない”という話題が展開される場面があった。

これについて、紗栄子は、「私それでいうと、蓮に関してはもうあと1年」と、今年1月にモデルデビューを果たして話題となった現在17歳の長男・道休蓮についてコメント。

続けて、「大学って普通友達と遊ぶほうが楽しいじゃん。帰ってこないものだと思うと、あと1回しかないわけ。泣く！」と心境を明かした。

さらに、「単純計算で小学・中学・高校って思うとさ、12回しかないわけじゃん、夏休み。ほぼ終わってるから、私」「今でこそ友達連れてきてくれるけど、大学になって私がそこにいるとは思えないから、泣くよね」「今年の夏でいうと蓮に関しては、ほぼ友達と遊んでたから」としみじみ振り返った。

その上で、「自分の親に対してもだよね」「あと何回過ごせるんだろうってことだよね。帰んないとだよ。みんな帰ろう、実家に」と呼びかけていた。