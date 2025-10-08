女子ゴルフの渋野日向子（サントリー）が国内女子ツアーの延田グループ・マスターズＧＣレディース（２３〜２６日、兵庫・マスターズＧＣ）に出場することが８日までに決まった。日本女子プロゴルフ協会の公式サイトで同大会の出場予定選手に、西村優菜（スターツ）らとともに名を連ねた。

米ツアーを主戦場とする渋野は、１０日開幕のスタンレーレディースホンダ（静岡・東名ＣＣ）に出場。翌週は富士通レディース（１７〜１９日、千葉・東急セブンハンドレッドＣ）に参戦し、３週連続での国内ツアー出場となる。

渋野は今季、メジャーの全米女子オープンで７位に入ったが、出場２２試合で予選通過は１０回。前週のロッテ選手権は４試合連続で予選落ちと苦戦している。ＣＭＥポイントランキングは１０４位と低迷しており、アジアシリーズ４試合の出場権を得られなかった。

米ツアーでは今後、１１月１３日開幕のアニカ・ゲインブリッジ・ペリカン（フロリダ州）に出場。来年の出場権を確保できるポイントランク１００位以内を逃した場合、すでにエントリーしている米ツアー最終予選会（１２月４〜８日、アラバマ州）に挑戦する。