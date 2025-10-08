散歩中82歳女性にクマが飛びかかる瞬間が防犯カメラに　なぜ襲撃？専門家「パニック状態…おばあさんですら脅威と感じてやられる前に攻撃か」

秋田・大仙市で、散歩中の82歳女性が突如クマに襲われる衝撃の瞬間を防犯カメラが捉えていた。顔を負傷した女性は顔をひっかかれたが、会話はできる状態だという。なぜ、歩いていただけの女性が突然襲われたのか。全国各地で相次ぐ住宅街へのクマ出没に、専門家は「今後さらに注意が必要だ」と呼びかけている。

歩いている高齢女性をクマが襲撃

クマが突然、女性を襲撃する瞬間が、防犯カメラに捉えられていた。

民家が建ち並ぶ道路脇を走るクマが、歩いていた女性めがけて突然飛びかかった。

予想外の事態に逃げ惑う女性…。

防犯カメラが捉えたクマ襲撃の映像だ。

8日午前7時ごろ、秋田・大仙市で82歳の女性が散歩していたところ、突然現れたクマ1頭に襲われた。

襲われた女性はJR羽後長野駅からまっすぐ歩いてきて、クマに襲われたという。

クマに顔をひっかかれた女性は通りかかった車に避難し、その後病院に搬送されたが、女性は会話ができる状態だという。

クマは女性を襲った後、線路の方向に去っていった。

なぜ、歩いていただけの女性が突然襲われたのか。

野生動物被害対策クリニック北海道の石名坂豪代表は「市街地に侵入していて興奮していて、もしかしたらパニック状態になっていて、近くを歩いているおばあさんですら脅威と感じて、やられる前に攻撃という精神状態になっていたのかもしれない」と指摘する。

札幌市ではクマ出没で臨時休校

全国各地で、住宅街へのクマ出没が相次いでいる。

札幌市では8日午前0時ごろ、体長1メートルぐらいのクマ1頭が住宅街に現れ、近くの小学校と中学校では、安全が確保できていないことから臨時休校となった。

クマは交通量の多い道を横断して住宅地の方に逃げていったという。

近隣住民は「えっ散歩できなくなる、外出られなくなると思いましたね」と話した。

スーパーマーケットにも侵入し2人襲撃

さらにクマは、人が多く集まる、営業中のスーパーマーケットにも出没した。

7日午後7時半ごろ、体長約1.4メートルの成獣のクマが、群馬・沼田市のスーパーに侵入した。

匂いを嗅いでいるのか、鼻を床につけて自動ドアから侵入したクマは、店の外と中で男性客2人を襲い、76歳の男性が両腕を引っかかれたが、2人とも命に別条はないという。

クマは男性2人を襲った後、逃げていったというが、スーパーから歩いて8分ほど離れた住宅で、クマが目撃されていた。

住民は「今日の朝の3時なんですけど、犬が鳴いて、それで起きて出てきたんですけど、そこの出入り口からこっち側の方を見たら、ここから上がってくるクマがいて、とことこって走ってあっちの方へ逃げていきました」と証言する。

どんぐり不作「今後さらに注意が必要」

クマはなぜスーパーに侵入したのか。

野生動物被害対策クリニック北海道の石名坂豪代表は「スーパーの周りをうろうろしていたことに関しては、エサを求めての行動だったのかなと思います」と話す。

8日、スーパーから約3キロ離れた場所でクマ1頭が捕獲されたが、市によるとスーパーに侵入したクマとは別の個体だという。

専門家は、冬眠前のえさとして重要などんぐりが山で不作のため、今後さらに注意が必要だと呼びかけている。

（「イット！」10月8日放送より）