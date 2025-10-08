２０２５年のノーベル化学賞の受賞が決まった北川進・京都大特別教授（７４）は８日、同大学（京都市左京区）で記者会見を開き、「こんなに大きな名誉を頂くことになって感激している。よい環境に恵まれた」と述べた。

北川氏は会見の冒頭、「新しい材料の開発に取り組んできた。チャレンジが科学者の醍醐（だいご）味。つらいこともいっぱいあるが、３０年以上楽しんできた」と振り返り、「同僚や学生の皆さん、海外を含めた博士研究員の皆さんに感謝申し上げたい。理解して支えてくれた家族にも感謝している」と語った。

受賞決定の一報は発表の約１時間前、大学内で受けたという。「最近、勧誘の変な電話がかかってくる。『またか』と思って不機嫌にとったら、（相手に）アカデミーの選考委員会の委員長と名乗られ、びっくりした」と振り返り、笑いを誘った。

北川氏は、記者から成功の秘訣（ひけつ）を問われると、「興味を持って挑戦するという姿勢、ビジョンが必要」と応じ、子どもたちへのメッセージとして「（私は）ある日突然、宝くじを引いたのではない。育っていく中で出会うことを大切にすると花開く」と話した。

北川氏は、極小の穴が無数に開いた構造を持ち、酸素などの貯蔵や温室効果ガスの分離などへの応用が期待される多孔性材料「金属有機構造体」（ＭＯＦ）を開発した功績が評価された。

個人での日本のノーベル賞は、６日の生理学・医学賞の坂口志文（しもん）・大阪大特任教授（７４）に続いて３０人目（うち米国籍は３人）。化学賞では２０１９年の吉野彰氏に続き、９人目となる。