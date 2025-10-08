お腹がぽこっと出ることも…！ 簡単エクササイズで“猫背”を解消

肩がガチガチ＆首がゴリゴリ。さらに鏡に映った自分を見ると背中が丸まって、なんだかカッコ悪い…!!（号泣） その一因は、首から胸までの背骨が丸まって、胸が下がり気味な状態である、“猫背”にあるかも？ 整形外科医の中村格子先生とパーソナルトレーナーのユウトレ先生にお話をうかがいました。

猫背とは…

胸の前の筋肉が縮む一方、背中の筋肉が弱くなることで前傾してしまう。胸から首にかけてが前かがみになることで、背中が丸く。見た目も良くない。

本来は緩く後弯しているべき胸椎が、前方に向かって丸まっている状態のこと。それにより、頭と肩が本来よりも前に出てしまう。主に長時間の前かがみ姿勢が原因。

自分でできる、猫背チェックリスト

・壁に背を向けて立ち、かかと、お尻、肩甲骨を壁につけたとき、後頭部だけ壁につかない。

・普段の姿勢を横から見たとき、背中が丸まっている。

・仰向けに寝ると、枕が欲しくなる。

・普段の姿勢のとき、胸（乳頭）が下を向いている。

・歯を食いしばりがち。

猫背で起こる問題

パソコン作業が長い人、要注意ですよ

うつむく姿勢が長時間続くことで胸の筋肉が引っ張られ、徐々に背中が丸まっていき、気がついたらすっかり猫背！ なんてことも。

「猫背は、座っているときの姿勢との因果関係が深い。パソコンやスマホを覗き込もうと前かがみ姿勢になったり、また骨盤が後傾した状態で長時間座るのも猫背を誘引します。猫背は胸郭や肋骨、人によっては横隔膜も圧迫するので、呼吸がしにくくなり、内臓、特に心肺機能の低下に繋がることも。呼吸が浅くなることで自律神経の働きが悪くなり、逆流性食道炎や、便秘の症状が出ることもあります」（整形外科医の中村格子先生）

猫背改善エクササイズ

猫背＝背中が丸まり、悪化すると巻き肩が加わり、お腹がぽこっと出ることも…。それを防止するには、胸を開く動きが欠かせません。さらに背中をひねる運動で、丸い背中を改善していきましょう！

猫背改善エクササイズ1：ブックオープニング

横向きに寝て腕を開き、上半身をひねることで、猫背の改善に一役買ってくれるエクササイズ。痛くもない、難しい動きもない、しかも気持ちがいい！ この簡単さ、運動に慣れていない人でも毎日できそう〜。

HOW TO

1、横向きに寝て、膝を直角に曲げ、足の先、膝、手のひらをぴったり合わせる。顔は横向き。

2、足と膝はつけたまま、ゆっくり呼吸をしながら片腕を開き、できる限り床に近づける（無理はしないでOK）。顔は動かす手を見る。左右5回ずつ行う。

猫背改善エクササイズ2：プレッツェル

鉄板が入っている?! と思うほど硬い背中も、この運動を繰り返せばマシュマロ化！ ひねる動きを行うことで、肋骨や胸椎、肩甲骨まわりの筋肉がほぐれ、背中の厚みを減らすことに繋がるそう。どんどんひねりたい！

HOW TO

1、膝を立てて座り、手はお尻の後ろにつく。

2、両膝を左に倒しながら下半身をひねる。

3、右腕を左に回して上半身をひねり、左腕を遠くに伸ばし、右手を左手の手首の上に置く。

4、右肩を床につけるようさらに上半身をひねり、骨盤から首までを一直線にして30秒キープ。左右5回ずつ行う。

猫背改善エクササイズ3：ニーリングトルソー

背中をしっかり反らすことで、クセになりがちな前かがみ姿勢を改善しよう。実は猫背は、腹筋の弱まりも一因。背中を反らすことで腹筋を刺激、お腹で体を支えられるようになり、猫背防止に繋がります。

HOW TO

1、膝立ちの姿勢になる。足は肩幅くらいにに開き、足の指は立てる。

2、左手で左のかかと、右手で右のかかとを掴む。

3、両手でかかとをグッと押して胸を開き、ゆっくり深呼吸を5回行う。

中村格子

なかむら・かくこ 整形外科医。「Dr.KAKUKOスポーツクリニック」院長。著書に『硬い体をほぐす かんたんストレッチ』（成美堂出版）など。アスリートからの信頼も厚い。

ユウトレ

パーソナルトレーナー。ピラティス＆パーソナルジム「NewAns西新宿」代表。毎日SNSでエクササイズ情報などを発信。ベストセラー本『立ち腹筋』（ワニブックス）など。