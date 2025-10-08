明石家さんまは「パセリをとんかつにする」ずん飯尾も驚くロケの巧さ
「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（毎週火曜深夜1時30分）。芸能界イチの“テレ東フリーク”伊集院光と、テレビ東京を退社した人気プロデューサー佐久間宣行が、テレ東の番組を好き勝手に語り合う。10月7日（火）の放送から、気になる発言をピックアップして紹介！
今回は、喫茶店が大好きな飯尾が昭和レトロな喫茶店を楽しむ番組「ずん喫茶」（日曜夕方5時45分／ＢＳテレ東）から飯尾和樹（ずん）が登場。この秋、ＢＳテレ東開局25周年記念番組としてゴールデン2時間SPを放送。超大物ゲスト・明石家さんまも登場する。
1軒目は、さんまゆかりの地、東京・小岩へ。19歳の時、お笑いを捨て、恋人と駆け落ちしたさんまは大阪から上京。当時、さんまが働いていた小岩の喫茶店は“面白いウェイターがいる”と大人気に。最後のさんまのトークを聞くため、お客さんが閉店まで居たという伝説が残っているのだ。
さんまとロケをした飯尾は「さんまさんってロケやっても上手いんだ」と絶賛。お店の方とのトークは、いつでもいいおかず＝面白い話があるわけではないが、「パセリをとんかつにするんだな」と驚くほど、何でもない話を笑いにしてしまうのだという。
さんまの話が止まらない飯尾に、佐久間から「番組の宣伝じゃなくてさんまさんの宣伝しかしてないです」とツッコミが。
今回のSPで5軒訪れる中、さんまとは2軒のロケに。飯尾は、さんまと同じ車で移動したのだが…
飯尾「そこで話が弾んじゃって。本番、話すことなくなっちゃうんじゃないかって」
伊集院「さんまさんは無尽蔵だけど、こっち側は尽きちゃうもんね」
飯尾「そうなんですよ」
伊集院「若手とかで“初めて『踊る！さんま御殿!!』に出ます”っていう子とかに言うんだけど。みんな緊張してるじゃん。正直、俺、さんま御殿が一番緊張しないの。だって、あの人って史上最強の聞き手でもあるじゃないですか。こっち側が面白くなくても、パセリをとんかつにしちゃうから。一番リラックスして出れば、なんとかしてくれる」
これを聞いた飯尾は「出た！」と、突然、伊集院に質問を。
飯尾「飯食えるようになったの、この世界で、いくつですか？」
伊集院「28歳とか」
飯尾「やっぱ早い！気づきが早いから。28歳はスピード出世ですよ」
佐久間「飯尾さんは？」
飯尾「俺は心電図みたいに、25歳から28歳は食えて、そこから31歳まで食べられなくて、また31歳から40歳手前まで食べられて、40歳で1回バイトして3ヵ月、また食べられてっていう」
伊集院「40歳すぎで1回バイトまで」
飯尾「周りのドクター、かかりっきりですよ、激しいから。『あれ？元気だったのに…容体変わりました、佐久間先生！飯尾の！』って」
一同爆笑！
飯尾「腹くくりましたね、そこでね。同期のキャイ〜ンはデビュー2年でズドーンと売れてるんですよ。腹のくくり方が違うなと思いましたね。やっぱりウド鈴木も、1つ目2つ目の発言でスベる。俺なんかそこから出られないわけですよ、1回スベったら。でもウドは3つ目いくんですよ。倍返しでドスーンとウケる。腹くくったんだなと思いましたね、25歳で。多分、伊集院さんも腹くくってるんですよ」
伊集院「さんまさんに対して言ってることがわかるのは、ひとりじゃべりでやってきたから自分でウケたいし、『自分で全部なんとかしなきゃ』と思っているんだけど、さんまさんといる時だけは、さんまさんに料理してもらおうみたいな気持ちに…」
飯尾「いや〜それ聞かせたいな、25歳の自分に」
佐久間「そうしたら心電図も、もうちょっと安定してた（笑）」
一同爆笑！
この他、「飯尾くっきー！のハンコください！あなたの苗字で旅してます」第3弾も放送。祝ゴールデン進出！と喜んでいるかと思いきや、飯尾は「早いと思うんですけれどね」と本音を!?また「ハンコ旅」でレギュラーのごとく出演してきた福留光帆、今回の出演はどうなる!?「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！お気に入り登録もお忘れなく！
収録アフタートーク！ゲスト・飯尾和樹の魅力について語る、なぜこの番組に!?テレ東謎の大物キャスティングについて、インスタフォロワー四桁越え!?渡辺直美の真実！など配信オリジナル動画も配信！
