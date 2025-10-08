夫を“赤ちゃん返り”させる、義母のLINE。産後の私には、キツすぎる【ママリ】

息子と孫を同列扱いにする義母にモヤッ

色んな方から案もらいたいです！！

産前、産後の義母の発言により絶賛義母へガルガル期です！



定期的に私へのLINEで「〇〇(旦那)と〇〇(私の息子)は良い子にしてるかな？？」ときます。

うまく言葉にできませんが、自分の息子と孫を同じ目線で見ているところというか、なんか気持ち悪く感じます。



上手い返しはないでしょうか？？

義母から定期的にLINEが届くという投稿者さん。とても仲の良い関係なら良いのですが、そうでないのであれば定期連絡である時点で少ししんどい気持ちになりそうですね。さらに義母は自分の息子と孫を同列に扱うような内容を送ってくるそうで、投稿者さんはゾワゾワしています。



義母にとって、投稿者さんの夫が息子であることは間違いないので、子どもの健康などが気になる気持ちは分かります。ただ、そうであるなら、直接自分の息子に連絡をしてほしいところ…。投稿者さんを介して尋ねてこなくても良いように感じます。

義母への回答についてさまざまな声が…

義母への定期連絡について、どのように返せばうまく返事ができるか…という悩みには、さまざまな意見が寄せられました。

私も良い子にしています🤗かな

旦那も息子もまだまだ手がかかりますが日々成長してますよ😊って答えます笑

息子はいい子にしてます。

◯◯くんはいい歳したおじさんなので、本人に聞いてください。



ですかね（笑）

ガルガル以前にシンプルきもいです😛

わが子に関しては「良い子にしてますよ」と答えられますが、夫については「良い子とは…？」とつい立ち止まって考えてしまいますよね。回答の中には「まだまだ手がかかりますが日々成長しています」というおもしろい意見もありました。



また夫については「本人に聞いてください」というのがシンプルで、相手にも「あ、そうですよね」と思ってもらえそうかもしれません。投稿者さんにとっては夫は「わが子」ではありませんからね。



親にとって子どもはいつまでたっても「子ども」なのでしょうが、みんながそのように思っているわけではありません。社会の中では年齢を重ねた子どもは立派な大人をしているわけですし、パートナーにとっては夫や妻です。



保護者の側が子どもに対する認識をしっかりアップデートしていかなれければいけないことを改めて感じさせてもらえる投稿でした。

