FANTASTICS八木勇征、現場で気付いた“下手なこと” 鈴木愛理の暴露に照れ笑い
ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSの八木勇征（28）が8日、都内で行われたテレ東ドラマNEXT『推しが上司になりまして フルスロットル』記者会見（8日スタート、毎週水曜 深0：30）に登壇。現場で初めて気づいた“下手なこと”を明かした。
【全身ショット】王子様すぎる…オールブラックコーデで登場した八木勇征
オールブラウンの秋らしいコーディネートで登場した八木は、タイトルにちなんで「いまフルスロットで取り組んでいること」を聞かれ、「この現場に入って、人生で初めて爪を切るのが下手なことに気づきまして…」とぽつり。となりで聞いていた鈴木愛理が、「下手なんです！なんか三角なんです、爪が！」と勢いよく暴露。続けて「ヘアメイクさんとかとみんなで囲んで、『下手やな〜』って」と現場の共通認識になったことを明かした。
八木は、恥ずかしそうに笑いつつ、「それで切り方を教えてもらって」と告白。「最後には“やする”んだぞっていうことに取り組んでいます」と宣言した。
2023年10月に放送され、女性を中心に多くの共感を集めたドラマ『推しが上司になりまして』。今作では、原作の「推しが突然上司になるラブコメ」「推しとファンの夢の恋」「キラッキララブコメ」はそのままに、設定も役名も職業も年齢も違う、前作とは異なる世界線の胸キュン不可避のじれキュンラブコメディーが展開される。
アパレル商社・TAKASHIROで社長秘書を務め、イケメン俳優の氷室旬を推している主人公・南愛衣役を鈴木愛理、愛衣の最推しで上司となる年下イケメン・氷室／高代旬役を八木が演じ、TAKASHIRO秘書室長で愛衣の上司・原かなえ役をかなで(3時のヒロイン)、旬のマネージャー・薄井武尊役をすがちゃん最高No.1（ぱーてぃーちゃん）、俳優で愛衣の恋のライバル・白石波留役をミチが務める。
会見にはそのほか、かなで（3時のヒロイン）、すがちゃん最高No.1（ぱーてぃーちゃん）、ミチが出席した。
【全身ショット】王子様すぎる…オールブラックコーデで登場した八木勇征
オールブラウンの秋らしいコーディネートで登場した八木は、タイトルにちなんで「いまフルスロットで取り組んでいること」を聞かれ、「この現場に入って、人生で初めて爪を切るのが下手なことに気づきまして…」とぽつり。となりで聞いていた鈴木愛理が、「下手なんです！なんか三角なんです、爪が！」と勢いよく暴露。続けて「ヘアメイクさんとかとみんなで囲んで、『下手やな〜』って」と現場の共通認識になったことを明かした。
2023年10月に放送され、女性を中心に多くの共感を集めたドラマ『推しが上司になりまして』。今作では、原作の「推しが突然上司になるラブコメ」「推しとファンの夢の恋」「キラッキララブコメ」はそのままに、設定も役名も職業も年齢も違う、前作とは異なる世界線の胸キュン不可避のじれキュンラブコメディーが展開される。
アパレル商社・TAKASHIROで社長秘書を務め、イケメン俳優の氷室旬を推している主人公・南愛衣役を鈴木愛理、愛衣の最推しで上司となる年下イケメン・氷室／高代旬役を八木が演じ、TAKASHIRO秘書室長で愛衣の上司・原かなえ役をかなで(3時のヒロイン)、旬のマネージャー・薄井武尊役をすがちゃん最高No.1（ぱーてぃーちゃん）、俳優で愛衣の恋のライバル・白石波留役をミチが務める。
会見にはそのほか、かなで（3時のヒロイン）、すがちゃん最高No.1（ぱーてぃーちゃん）、ミチが出席した。