サッカー日本代表は8日、千葉市内で親善試合パラグアイ戦（10日・パナスタ）に向けて全体練習を行った。左足首に不安を抱えるMF久保建英は一人別メニューでの調整となった。

9月の米国遠征のメキシコ戦で負傷し、直近のリーグ戦2試合は途中出場となっていた。久保は「できるから帰ってきているので、あとは日々のコンディションを見ながらって感じですかね」と話し、まずは回復に専念するという。状態も徐々に良くなっていると言い、照準は14日のブラジル戦（味スタ）に合わせることになりそうだ。

そのサッカー大国は、久保がレアル・マドリード加入時の指揮官でもある世界的名将・カルロ・アンチェロッティ監督が率いる。当時を振り返り、「いい人ですよ。なんて言うんでしょう。気さくな感じで。でもあんまり、選手個人個人のことを気にしているタイプでもないですし、ドンと余裕を持っている。いいおじさんって感じです」と語った。

さらに、カナリア軍団との対戦を前に「あまり強豪との試合で、チームとしてうまくいかなかったことはない。個人的に緊張せずに、いつも通りのプレーをすることが大事になる」と平常心を強調していた。