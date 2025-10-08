■バレーボール ワールドチャレンジシリーズ第2戦（8日、東京有明アリーナ）

日本代表キャプテン石川祐希（29）が所属する欧州王者のシル・サフェーティ・ペルージャと郄橋藍（24）擁するSVリーグ初代王者サントリーサンバーズ大阪の夢の対決2試合目。石川のペルージャがストレート（25ー19、25ー21、25ー18）でサントリーを下し、2連勝した。

第1セット、ペルージャの石川はベンチスタートとなったが、イタリア代表キャプテンのジャネッリ（29）のサーブで会場がわくなど世界トップ選手のプレーに魅了された。石川は18−14とリードの場面でコートイン。3枚のブロックをものともせず、スパイクを決めるなど存在感を見せた。

第2セット、ペルージャはブロックとサービスエースなどで8連続得点でリード。石川がコートインすると、郄橋はサーブですかさず石川を狙った。その直後、石川もサーブで郄橋を狙うなど日本のWエースが得意のサーブで激突した。さらに石川のバックアタックを郄橋がブロックすると、セッターのジャネッリは再び石川にトスをあげ、これをしっかりと決めるなど会場は大興奮。

あとがなくなったサントリーは、郄橋が右手で打つと見せかけて左手で相手コートに押し込むなど技を見せリードを奪った。しかしペルージャの強烈なサービスエースなどで逆転。世界の代表が顔を揃えるペルージャがストレートで勝利した。

イタリア・セリエAは20日、日本のSVリーグ男子は24日にシーズンが開幕する。

