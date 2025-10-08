1,999円でお風呂タイムをハッピーに。IKEAの防水スピーカー「VAPPEBY」
エコーが利くお風呂にピッタリ。
夏の間はずっとぬるめのシャワーだったのが、最近めっきり涼しくなって湯船に浸かりたくなってきましたよね。ボケーっと浸かるのも良いものですが、なんとなく手持ち無沙汰です。
そんなとき、あるとちょっと気分がアガるのが防水スピーカー。
イケアのお手ごろ防水スピーカー
IKEA（イケア）の「VAPPEBY（ヴァッペビー）」は、 IP67防水の手のひらサイズでたったの1,999円。浴室内なら十分な音が出ます。
ボタン1つのシンプル操作
本体にはボタンが1つしかありません。短押しで電源のオン／オフ、長押しでBluetoothを使ったペアリングになります。スマホからでもPCからでも、スムーズにペアリングができます。
音量ボタンがなくても問題ナシ。上げ下げはスマホやPC側で行ないます。フル充電で80時間の再生ができる長寿命で、ペアリングされていても20分間音楽再生がないと自動オフに、ペアリングが切れた状態なら5分でオフになります。
お風呂カラオケにピッタリ
モノラル音源で若干こもった感じに聴こえますが、意外にもボーカルが際立つ音質なので、一緒に歌ってお風呂カラオケがはかどる印象です。インスト曲ならメインのメロディーが際立つ感じです。
シャワー時には上からブラ下げると、シャワー音が激しくても耳の近くで聴こえます。湯船に浸かるならバスタブの縁に置きましょう。
2個あればリンクしてステレオになります。それでも合計4千円。ステレオで音が良くなったら、ついつい長風呂してしまいますね。筆者のように毎日のお風呂が面倒だという人には、ノリノリの音楽がモチベにつながるかと思います。
