エコーが利くお風呂にピッタリ。

夏の間はずっとぬるめのシャワーだったのが、最近めっきり涼しくなって湯船に浸かりたくなってきましたよね。ボケーっと浸かるのも良いものですが、なんとなく手持ち無沙汰です。

そんなとき、あるとちょっと気分がアガるのが防水スピーカー。

イケアのお手ごろ防水スピーカー

IKEA（イケア）の「VAPPEBY（ヴァッペビー）」は、 IP67防水の手のひらサイズでたったの1,999円。浴室内なら十分な音が出ます。

ボタン1つのシンプル操作

本体にはボタンが1つしかありません。短押しで電源のオン／オフ、長押しでBluetoothを使ったペアリングになります。スマホからでもPCからでも、スムーズにペアリングができます。

音量ボタンがなくても問題ナシ。上げ下げはスマホやPC側で行ないます。フル充電で80時間の再生ができる長寿命で、ペアリングされていても20分間音楽再生がないと自動オフに、ペアリングが切れた状態なら5分でオフになります。

お風呂カラオケにピッタリ

モノラル音源で若干こもった感じに聴こえますが、意外にもボーカルが際立つ音質なので、一緒に歌ってお風呂カラオケがはかどる印象です。インスト曲ならメインのメロディーが際立つ感じです。

シャワー時には上からブラ下げると、シャワー音が激しくても耳の近くで聴こえます。湯船に浸かるならバスタブの縁に置きましょう。

2個あればリンクしてステレオになります。それでも合計4千円。ステレオで音が良くなったら、ついつい長風呂してしまいますね。筆者のように毎日のお風呂が面倒だという人には、ノリノリの音楽がモチベにつながるかと思います。

