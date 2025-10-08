F ORGANICSのホリデーコレクション2025♡心と肌を包み込む2種の限定コフレ

心と肌をやさしく包み込む、F ORGANICS（エッフェオーガニック）のホリデーコレクションが登場します。2025年11月1日(土)より、全国のCosme Kitchen・Biople各店舗および公式WEB STOREで2種の限定コフレを発売。香りで癒す「アロマロールオンコフレ」と、バスタイムを彩る「アロマバスソルトコフレ」。寒い季節に寄り添う、贅沢でサステナブルなギフトです♡

F ORGANICSホリデー限定「アロマロールオンコフレ」

乾燥やストレスが気になる季節にぴったりな「アロマロールオンコフレ」（4,400円 税込）。

ブランドを象徴するローズ＆イランイランの香りを閉じ込めたロールオンオイル（8mL）と、環境にやさしい“水性合皮”素材のロールオンケース（1個）がセットに。

ラベンダー・セントジョンズワート・カレンデュラの3種のオーガニックインフューズドオイルが、心をほぐしてリラックス感を与えます。

さらにペパーミントオイル¹が心地よい清涼感をもたらし、首元やこめかみのマッサージにも◎。アルガンオイル²が肌やネイルをしっとり保湿し、日常に華やぎを添えるアイテムです。

＊1 セイヨウハッカ油（清涼）

＊2 アルガニアスピノサ核油（保湿）

癒しの香りで包み込む「アロマバスソルトコフレ」

1日の終わりに贅沢な癒しをもたらす「アロマバスソルトコフレ」（4,400円 税込）。

人気の定番「ローズ＆ラベンダーの香り」に、限定の「ユズ＆ジンジャー」「カモミール＆モミノキ」の香りを加えた3種セット。

シチリア岩塩をベースに、炭酸ショウガエキス*³とオリーブ葉エキスを配合。血行促進や新陳代謝アップ、肌のうるおいサポートなど、冬に嬉しい効果がたっぷりです。

香りごとに異なる世界観で、その日の気分に合わせた癒しのバスタイムを楽しめます♡

＊3 ショウガ根エキス

＊4 うるおいによる

この冬、F ORGANICSで“心まで満たすギフト”を

香りとぬくもりが重なり合う、F ORGANICSの2025年ホリデーコレクション。どちらのコフレも、忙しい毎日をやさしく癒し、自分自身をいたわる時間をもたらしてくれます。

贈り物としてはもちろん、自分へのご褒美にもぴったり。冬の心と肌を包み込むF ORGANICSの限定コレクションで、ときめきに満ちたホリデーシーズンを迎えてみてはいかがでしょうか♪